Macaco se lanza a por el Goya con ‘Me Matarás’: “Me he revolcado en el barro y la oscuridad”

Macaco es uno de los grandes protagonistas de No matarás, la nueva película de David Victori protagonizada por Mario Casas y Milena Smit. Él ha sido el responsable de crear el tema principal: Me matarás. El artista ha firmado, en colaboración con Babi, una canción originalísima que habla de los excesos de las relaciones tóxicas y el sufrimiento, un tema que entronca con ese aura oscura y subyugante de la película y que tiene grandes posibilidades de triunfar en los futuros premios de la Academia de Cine. Quién sabe si dentro de una semana veremos a Daniel Carbonell nominado a un premio Goya por esta colaboración. Talento, desde luego, no le falta.

La relación de Macaco con el cine no es nueva. Su madre puso voz a las canciones Julie Andrews en Sonrisas y lágrimas y de pequeño tuvo su primer contacto con el Séptimo Arte a través del doblaje de Los Goonies. También apareció cantando Piratas de agua salada en la película Amnesia y trabajó con Jaume Balagueró en la banda sonora de Darkness. Años después, tras entablar una estrecha relación creativa con Javier Fesser, llegó a firmar el tema principal de Mortadelo y Filemón. Los doblajes de Tiana y el sapo o las canciones de No me pidas que te bese porque te besaré o Toc Toc también son suyos.

Tu trayectoria en el cine viene de lejos. No eres un primerizo...



Yo siempre he tenido un link muy fuerte con el cine. He trabajado para diferentes directores, como Javier Fesser, Albert Espinosa o Xavi Jiménez. Me gustan las sinergias entre disciplinas artísticas. Creo que la música y las imágenes se retroalimentan. En el caso del cine... siempre ha estado presente en mi vida. Yo soy tanto fan del cine de Pixar como del cine independiente belga. Consumo muchas películas, y además tengo muchos amigos actores y cineastas, algunos de los cuales ahora trabajan para Netflix. De pequeño, por ejemplo, puse voces en Los Goonies. Mi madre era cantante e hizo la parte cantada en español de las películas de Mary Poppins, My Fair Lady y Sonrisas y lágrimas. ¡Iba al cole, decía que mi madre era Mary Poppins y me llevaba collejas! (risas) En mi casa ha habido mucha literatura y mucho cine. Además, en los últimos años me he puesto a dirigir mis propios videoclips y he hecho varios cameos, como uno en el que hice de dealer junto a Najwa Nimri. Me han llegado varias propuestas de este tipo, pero la verdad es que no me veo como actor, aunque sí que me gusta dirigir, siempre haciendo equipo.

¿De dónde nace el germen de Me matarás?

Esto en concreto viene por David Victori, el director, que me parece un crack y creo que ha hecho una gran película. Estamos muy felices porque ha recibido muchos premios y críticas que la ponen en lugares muy bonitos. También ha funcionado en taquilla, aunque era difícil por la situación. El proyecto nace por una serie de casualidades. Conocí a David hace 4 años gracias a Alberto Ammann y nos hicimos amigos. Cuando rodó No matarás, aparte de la banda sonora él quería poner canciones de diferentes artistas para que fuese algo muy ecléctico. Hay un tema de Nathy Peluso, otro de Beret, alguno más folk... Hablamos de incluir un tema de Macaco y buscamos qué le cuadraba para la película. Un día me preguntó si quería ver la peli, aunque todavía no había terminado el montaje. Quedamos y vinieron amigos nuestros para darle feedback. La peli me encantó. Después de eso, pasados unos días y de forma muy natural, en vez de pensar en una canción hecha me decidí a escribir una para la película. Había algunos fotogramas que se me quedaron grabados y empecé a traducirlos en palabras, en pequeñas metáforas, buscando esa frecuencia oscura que tiene la película.

Pero hablamos de un trabajo por encargo

Trabajar por encargo siempre es una maravilla. Te obliga a remar a favor de una pieza. Que sea por encargo no significa que sea fácil. Scorsese siempre decía que sus mejores películas las había hecho cuando le habían puesto unas reglas de juego. A mí me encanta hacer canciones libremente pero esto es otro juego. Trabajar para. Y yo quería que fuera el tema principal, lo hice con esa intención. Se lo enseñé a David, a él le flipó.

¿En qué te inspiraste para crear esa pieza musical? ¿Qué mensaje buscabas transmitir al público?



La narrativa, aunque no hayas visto la película, la puedes traspasar a una relación tóxica, con esa cosa de no me dejo ir pero no quiero soltar, esos vaivenes que tienen las relaciones tóxicas que todos hemos conocido. En este caso es algo mucho más extremo. Por algunas palabras y situaciones puedes hacer los links.

En este tema trabajas con Babi. Cuéntame un poco sobre esta colaboración. ¿Por qué ella?



Todo nació de forma muy natural. Cuando teníamos la canción de repente nos llegó una colaboración femenina. En la peli está toda esa interacción constante entre el diablillo y la ovejita, que luego se cambian los papeles. Mario Casas y Milena Smit están increíbles. Entonces pensé que molaría tener a una cantante que pudiese meterse en esa oscuridad. Un día David me envió una canción de Babi, que también ha sido un gran fenómeno viral. Es cantautora pero tiene ese toque urban, esa cosa oscura. Lo escuché, me flipó, y dijimos: va a ser ella. Claro, si quiere. Le escribí por Instagram, le pasé el tema, le encantó e hizo una colaboración excepcional. Ha cantado de una forma sutil y afilada.

Me matarás es muy diferente a otros de tus trabajos previos, que suelen ser más positivos y menos oscuros

A mí la gente me conoce por canciones más luminosas. Muchos de mis hits son canciones que tienen que ver con temas sociales, o son muy positive, con ese tono más playero o surfero. También hay canciones de amor, como Coincidir, que estos días está 206 millones y se ha convertido en uno de los mayores hits virales de la música hispano-latina. Es un momento muy ecléctico y muy interesante para la música porque la gente se hace sus listas de Spotify y encuentras temas indie, mainstream, folk... la gente se pone lo que le gusta. Y yo como artista siempre me he acogido a eso. Intento jugar con muchos colores. Quizás los más conocidos han sido los más luminosos y brillantes pero en mis discos también hay cierta oscuridad. En esta canción el reto era revolcarse en el barro y en la oscuridad. Musicalmente lo que hice fue jugar con esos sonidos más retro, rollo Stranger Things y Blade Runner, con ese imaginario de luces de neón y contrastes violetas. Una cosa alimentó a la otra. Incluso con la tipografía de la película, que luego David y su equipo lo llevaron al videoclip.

No matarás se estreno en cines el pasado 16 de octubre. La película está protagonizada por Mario Casas y Milena Smit, dirigida por David Victori y distribuida por Filmax.