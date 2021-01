Rosalía empieza el año con transparencias y la gente se fija en sus pies

Los looks de Nochevieja siempre dan mucho juego. Muchos son los que dedican horas y horas a diseñar su estilo para la última noche del año y es que dar la bienvenida a uno nuevo, no es como para dejarlo estar. Y que conste, que no sólo se habla del vestido de Cristina Pedroche para dar las campanadas. Al margen de su homenaje a las mascarillas y los edredones nórdicos, ha habido otros vestidos que han llamado la atención. Uno de ellos, el de la catalana Rosalía.

La cantante española más internacional en estos momentos ha decidido despedirse del 2020 y dar la bienvenida al 2021 con una colección de fotografías que nos muestran su propuesta estilista para una de las noches más celebradas del año.

Propuesta transgresora

Ha optado por un vestido largo de transparencias que le ha obligado a taparse el pecho con los brazos para que Instagram no censure la imagen. Tan solo lleva debajo una braga negra que va a juego con el calzado.

Porque si su topless con transparencias ya es llamativo de por sí, por transgresor, sus sandalias lo son mucho más aún. Con un toque asiático, en color negro, llaman la atención por su diseño y su plataforma y no han pasado en absoluto desapercibidas.

Repercusión en redes

De hecho, las fotos se han viralizado en seguida en redes. Son muchos los que han comentado el look recurriendo a los memes con esas sandalias como grandes protagonistas más allá de las transparencias.

Sin duda, Rosalía, más allá de la música, se ha convertido en un personaje con mucha repercusión, sobre todo si hablamos de moda y tendencias. Está claro que ha llegado a un punto en el que puede ponerse lo que quiera porque va a llamar la atención sí o sí.

No han faltado comentarios de otras mujeres (y algún que otro hombre) con repercusión mediática, que, estaban encantadas con la osadía de la cantante.

Kourtney Kardashian: Dios mío

Natalia Ferviú: 🍀

Naomi Campbell: ♥️♥️♥️

Natti Natasha: ❤️

Jon Kortajarena: ❤️❤️❤️

Rosalía empieza el año dando que hablar y lo haremos este 2021 sobre todo porque se espera su próximo disco que vista su gran repercusión, seguro que va a ser analizado con lupa. ¿Podrá mantener su gran estatus de este 2020 que acaba de terminar o aumentará todavía mucho más?