Bad Bunny lanza nuevo videoclip junto al mismísimo ‘BOOKER T’: ¡Mira la letra aquí!

Los pongo a bailar "La Pelúa" (wuh)

Y el que no baile que lo despeluquen (ey)

Hijo 'e putas, no me cuquen (no)

Lean los números pa' que se eduquen (wuh)

Yo no hago cancione', hago himnos pa' que no caduquen (ey)

En este género yo fui un Hadouken (ey, ey, ey)

Y se extinguieron como los dinosaurs (prr)

Antes que me apague' se apaga el sol (sss)

Subimo' y rompimo' el ascensor (ah)

El prepa que les tiró Bulbasaur

Ah, maldito conejo

Ahora los miro de arriba y de lejo', ey

No contesto DM, no, hablen con mi manejo

Pero él también va a pichar

Te juro que yo no me quise embichar, ey (ah, ah, ah)

Le metí a to'a' mis crush, shh, ya me aburro hasta 'e chichar (ay, rra)

Y yo sí soy milly sin usar Richard (ey)

Yankee se retira y vamo' a switchear (hu)

Voy a ser el jefe, me van a fichar

Mi nombre por siempre se va a escuchar (hu, hu, ,hu)

Porque estoy en mi peak (ey)

Estoy en mi peak ('toy en mi peak)

Soy un rey, campeón, Booker T (wuh, wuh, wuh) (Booker T)

Estoy en mi peak, ey ('toy en mi peak)

Estoy en mi peak, ja ('toy en mi peak)

Mírame en lo que me convertí (mírame, mírame)

Le' molesta mi premio de compositor

Pero es que ya nadie compone

Ninguna 'e esta gente escribe en sus canciones, so no se emocionen (uh)

El disco más vendi'o de este puto año (ey)

Los llevé pa' la escuela, to' el mundo tratando de hacerle secuela

Siguen en la fila, nadie se me cuela (ey)

Cheki, morena, cheki

Cheki, morena, eh

Bad Bunny se llevó to' los premio' y el cabrón ni fue (eh)

Ustedes pagando pa' irse virale' (ey)

Yo pegando temas sin hacerle' promo (promo)

La gente se pregunta cómo (¿cómo?)

Desde chamaquito saben cómo somo'

Nunca pido tenqui

Yo soy coco, ustede' bakin' (wuh)

Booker T tirándome un breaking

Estoy en mi peak, cabrón (ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey)

Y vo'a seguir en mi peak, cabrón, ey

Soy un rey, campeón, Booker T, ey (Booker T)

Estoy en mi peak, (estoy en mi peak)

Y vo'a seguir en mi peak, ey, ey (normal)

Mírame, ¿que tú qué? ¿Que tú qué? Nah-nah

Cabrón, tú eres feka

Can you dig it, sucker?

Ey, ey

Ey

Ni vo'a frontear, darle a repeat, cabrón

Pa' que veas que estoy bien hijueputa