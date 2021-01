Tras casi dos millones de contagios oficiales y 51.000 muertos (algunas estadísticas apuntan hacia los 75.000) no hemos aprendido nada. Las calles siguen abarrotadas en fechas señaladas; el interior de miles de locales, plagado de personas sin mascarilla. Los aerosoles campan a sus anchas en espacios cerrados y los contagios no paran de crecer, en gran parte por la irresponsabilidad de quienes decidieron pasar estas Navidades con círculos de no convivientes o de fiesta. Todos los científicos y virólogos señalan los mismo: enero va a ser un mes negro para la pandemia. Uno de los peores.

Desde el inicio de la crisis del COVID-19 Iker Jiménez ha sido uno de los pocos que nos ha recordado, día sí y día también, la importancia de llevar mascarilla, mantener una higiene óptima y evitar a toda costa los espacios cerrados por la facilidad de contagiarse a través de aerosoles. Al contrario de lo que señalaban las primeras declaraciones oficiales, que decían que el coronavirus era una simple gripe, el presentador de Cuarto Milenio ha ido un paso por delante de los acontecimientos, gracias en parte a sus excelentes colaboradores, muchos de ellos rostros habituales en otras tertulias generalistas.

Tras más de un año de pandemia, con el país completamente devastado por la cada vez más evidente crisis económica y social y con una insoportable crispación política entre izquierdas y derechas, la situación no mejora. Hoy mismo conocíamos los datos del paro: 360.000 afiliados menos en la Seguridad Social y 783.000 personas en ERTE. Y es solo la punta del iceberg: las consecuencias a largo plazo de la pandemia en el sistema son incalculables.

La nueva cepa ya está aquí.

¿Cómo podemos convencer a la gente de que POR FAVOR tome serias medidas de protección? pic.twitter.com/Oj0jS35jmS — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 4, 2021

Por todo esto el también presentador de Milenio Live, La estirpe de los libres e Informe COVID ha dicho basta. En un durísimo vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Iker Jiménez decía las cosas tan claras como siempre, solo que con un tono más elevado de al que nos tiene acostumbrado. "Amigos míos, estoy bastante preocupado. Acabo de recibir la noticia de que la Comunidad de Madrid tiene 70 casos sospechosos y 16 confirmados de la cepa británica. Esa que está provocando seis días con más de 50.000 casos diarios en Reino Unido. Esto no es ninguna broma", arranca el periodista.

"Pero es que al mismo tiempo hay 400 aviones que van del Reino Unido a España. Yo no sé si este es el momento de que haya este trasvase. No sé qué decir. No sé qué pensar. ¿La vacuna va a poder con estas mutaciones? Yo pregunto a los expertos y cuento lo que sé: nadie sabe muy bien, aunque confían en que sí", continúa.

"Esto no es cuestión de políticas ni de leches. En toda España está la cepa británica actuando. Solo os puedo decir que os protejáis, que toméis medidas, que esto no es una gilipollez, que no somos idiotas. Que esto es por todos. Nadie puede hacer su vida cotidiana por el comportamiento de todos. Y es inaudito que no les des importancia, que estés en el restaurante sin mascarilla, que estés de farra. No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar? ¿Decir que no se podía saber? ¿Desde cuándo estamos diciendo esto? [...] Está en juego la libertad si no nos tomamos esto en serio".

"Se creen que somos gilipollas, que somos unos necios"

Y un favor. No perdáis el tiempo escribiendo gilipolleces que no conducen a nada y actuad YA!!

¡Hay mucho en juego! pic.twitter.com/fHvGbR8V9W — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 4, 2021

El vídeo consiguió miles de reproducciones en pocos minutos, por lo que Iker Jiménez publicó otro en la misma línea. Aquí el mensaje era más duro desde el principio, en el propio tuit: "Y un favor. No perdáis el tiempo escribiendo gilipolleces que no conducen a nada y actuad YA. ¡Hay mucho en juego!". En el vídeo critica a los negacionistas de la vacuna, a los que da como casos perdidos, y a aquellas personas que aún prefieren "ir de copitas" en vez de quedarse en casa y ser responsables. "No saben lo que es un aerosol. Se creen que somos gilipollas, que somos unos necios. Ellos deben saber mucho más".

"Tengo amigos que están en el hospital, he tenido amigos que ya no están y familiares que no he podido enterrar en este periodo. Pues genial. Les da igual. Pero como ese egoísmo suyo, de no enterarse y no documentarse de lo que pasa realmente, o de escuchar absolutas y soberanas idioteces y creérselo de verdad, provoca que mucha gente crea que no pasa nada. Y si no pasa nada hay brotes por todas partes".

Finalmente, el presentador concluye: "Izquierdas, derechas, de centro o de medio volante. Me dan todos exactamente igual. Yo lo que veo es que no voy a poder hacer mi vida, como muchos de vosotros, tanto que hablamos de libertad, de vigilancia, de estado de alarma... ¡Me da exactamente igual! Por favor: tomad medidas en espacios interiores y en concentraciones. Porque esto pinta mal. Y de ti depende arreglarlo, contarlo a otros y ponernos en marcha. Porque si no... lo vamos a lamentar", concluye.