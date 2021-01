Así ha cambiado Jonathan Ke Huy Quan, el niño de ‘Indiana Jones y el templo maldito’ y ‘Los Goonies’

Jonathan Ke Quan, el divertido Tapón que acompañó a Indy en Indiana Jones y el templo maldito y fue Data en Los Goonies, tiene hoy 49 años. El cambio es más que evidente, tanto en lo físico como en lo profesional, pues su carrera tras esos dos éxitos hizo aguas.

De hecho, ya ni siquiera se hace llamar 'Jonathan Ke Quan', sino Ke Huy Quan, en un acto de respeto a sus raíces vietnamitas, y desde que rodó Los Goonies tan solo ha aparecido en dos películas importantes: El hombre de California y Respirando fuego.

Poco se sabe de la vida de este actor. Sabemos que se dedicó en cuerpo y alma a profesionalizarse como coreógrafo de artes marciales, estudió en una escuela de cine para conocer mejor cómo funciona el proceso de creación de películas y, con el tiempo, se convirtió en productor de cortometrajes.

Ke Huy Quan dejó parcialmente la interpretación para ser coreógrafo de escenas de acción –disciplina que aprendió durante el rodaje de Indiana Jones– en películas como El único, el cortometraje Enigma y la primera parte de X-Men de Bryan Singer.

Su carrera artística como estrella de cine de Hollywood se limitó a las películas de Steven Spielberg y Richard Donner, pero el cambio de década parece haberle despertado algo de nostalgia, y tras casi 20 años sin aparecer en un largometraje, Ke Huy Quan ha decidido ponerse frente a las cámaras de nuevo.

El actor Jonathan Ke Huy Quan, también conocido como Ke Huy Quan a secas, acude a un evento celebrado en Los Ángeles, California, en octubre de 2013 / Getty Images / Albert L. Ortega

En 2021 estrenará la comedia de aventuras Finding Ohana y rodará Everything Everywhere All at Once, una cinta de ciencia-ficción donde trabajará junto a Michelle Yeoh (Tigre y dragón) y Jamie Lee Curtis (Puñales por la espalda) y que estará dirigida por los directores de Swiss Army Man, aquella extraña comedia fantástica protagonizada por Daniel Radcliffe.