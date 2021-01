Macaco y Rozalén lanzarán una nueva versión de ‘La distancia’

A pesar de que 2020 ha sido un año negro para el mundo del espectáculo nadie ha conseguido frenar la creatividad de Dani Carbonell, Macaco. Sus giras por España y Latinoamérica se cancelaron tras el estallido del coronavirus, y el confinamiento lo forzó, como a tantos otros artistas, a guardar reposo forzado en casa. Sin embargo, el cantante aprovechó esa etapa de reclusión domiciliaria para encontrar nuevas ideas. ¿El resultado? Una nueva versión de La distancia junto a Rozalén. No está mal para comenzar 2021.

Lo más curioso de todo es que el artífice indirecto de esta colaboración es Javier Bardem. "Recibí un mensajito de Bardem por WhatsApp", explica Macaco en exclusiva a LOS40. "Nosotros tenemos muy buena relación, hemos hecho algunas colaboraciones juntos, especialmente en temas sociales, en los que él está muy implicado. Entonces me dijo: 'deberías hacer una versión de La distancia', que aunque no es un single de Historias Tatooadas allí en América se escuchó mucho".

El actor tenía toda la razón: distancia es una de las palabras más utilizadas durante la pandemia. Eso movió el músico a pensar en cómo dar una nueva vida a aquella letra que decía me acerco y no puedo llegar a ti; tan lejos, tan cerca, una distancia que no logro reducir y adaptarla a nuestro tiempo. "Lo primero que hice fue una versión con piano", confiesa Carbonell. "Yo perdí mi gira por España y América, como tantos otros artistas, así que me puse a componer. Tras el verano, viendo cómo estaba la situación, me decidí a darle vida a esta canción y se la envié a María Rozalén. A ella le encantó".

Rozalén es, para Macaco, "una de las voces y personitas más increíbles de la música hispanolatina". "Me fui a Madrid y grabé con ella la canción. Entonces, junto a un amigo realizador, decidimos hacer un videoclip". Se trata de una pieza en forma de cortometraje, aunque no queda muy claro si Rozalén y Macaco tendrán algo de protagonismo. Él no nos quiere desvelar más detalles, y solo adelante que "está inspirado en diferentes películas y habla de una relación a distancia". Tendremos que esperar al 14 de febrero para disfrutar de esta nueva versión.

2021: el año de Macaco

Esta nueva versión de La distancia es solo la punta del iceberg de la avalancha de contenidos que nos tiene preparados el compositor para este 2021. "Tengo 25 canciones nuevas en la cartera que empezarán a salir después de febrero, todo lo que desembocará en un disco nuevo". Entre ellas hay temas "muy eclécticos, con estilos diferentes, muchos juegos y grandes colaboraciones, todo muy linkeado con América y España".

Para el músico 2020 ha sido una tragedia a nivel social, pero profesionalmente "ha sido un momento súper creativo". Carbonell confiesa que no va a parar de tocar música y que, además, va a empezar a reforzar sus colaboraciones en cine. Ya lo vimos con Me matarás, el tema principal de No matarás, la nueva película de David Victori protagonizada por Mario Casas, que podría granjearle una nominación a los premios Goya como mejor canción original.

Pero aún hay más: "Estoy escribiendo el guion de una película. Aún estamos trabajando en la sinopsis, pero puedo adelantar que hay tres elementos importantes: una historia pequeña que tiene que ver con la música, hay una realidad mágica y un subtexto que tiene que ver con la naturaleza y que habla de las relaciones y las posiciones familiares entre hijos, padres y todo lo que nos rodea".

Por si eso fuera poco, Macaco nos anuncia que en febrero volverá a La Resistencia (no sabemos si para que David Broncano lo resarza por aquella infame entrevista en la que Jorge Ponce acaparó más de media pantalla) y que unos meses más tarde conoceremos nuevos detalles sobre un tema que prepara para una nueva serie de Netflix. "Estoy muy contento y tengo muchos proyectos entre manos", remata el músico.