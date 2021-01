De J Balvin y Dua Lipa a Ana Mena con Rocco Hunt: la lista, en vídeo

La primera lista de 2021 ha traído cosas muy interesantes. Como ya os hemos informado, el número uno es para Ana Mena y Rocco Hunt con A un paso de la luna; es su segunda semana no consecutiva en lo alto, e implica un doblete para la cantante malagueña, que también está en lista con Se iluminaba, junto a Fred de Palma, con la que ambos fueron líderes. Como farolillo rojo está Un día (one day), el tema que agrupa a J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy. Dua Lipa, por cierto, ha dejado de tener cuatro singles en lista, después de la salida de la misma de Physical; hace triplete, por tanto, lo mismo que Camilo, quien también se pasea por el chart con tres canciones. The Weeknd cumple su semana número 50 en el chart con Blinding lights, lo que propicia que conserve el récord de permanencia (se queda ahora en el #36). La entrada más fuerte (y única) ha sido la de Bombai con Tú me has cambiado (al #38), y la subida más importante, la de Sam Smith con Diamods: avanza seis puestos hasta situarse en el #11). En el vídeo de la parte superior, en el que repasamos las 40 posiciones con todos los clips, puedes comprobar todos estos movimientos destacados de la semana.