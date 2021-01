Vanesa Martín: Así se hizo ‘Despedida y Cierre’, una de sus canciones más liberadoras

Despedida y Cierre es una de esas canciones que hacen clic. Su letra puede recorrerte como un escalofío y es capaz de pellizcarte el corazón desde la primera nota. Para ahondar en el proceso compositivo de este tema, para conocer sus derroteros y la maravillosa lírica que encierra, estuvimos charlando con Vanesa Martín en los estudios de LOS40. ASÍ SE HIZO Despedida y Cierre.

Vanesa Martín: Así se Hizo su canción Despedida y Cierre

"Esta historia surge en Dublín, en la gira por Europa. De repente subo a la habitación a coger un abrigo y veo por la ventana de la habitación una pareja que va con un niño pequeño, de dos o tres añitos, de la mano de sus padres. La pareja iba discutiendo y de pronto el niño soltó la manita, se quedó parado, y en ese momento me vino a la cabeza el tema de las relaciones tóxicas", explica Vanesa Martín en este reportaje especial ASÍ SE HIZO.

Hay mucha gente que llega a tu vida enamorándose de tí y llegan para intentar cambiarte

Aunque escriba canciones a otros, Vanesa cuenta que ella siempre se sirve de elementos personales. "Todos hemos vivido una relación tóxica", reconoce la artista y continúa: "Hay mucha gente que llega a tu vida enamorándose de tí y llegan para intentar cambiarte".

La artista recuerda ese momento como el germen de estos potentes versos: Y me va hablando / Invitándome al ruido / Me va diciendo / Qué tengo que hacer / Que no comprende / Que no diga nada / Que no me importa / Volver a perder / Me va diciendo / Que tengo la culpa / Que si mi vida / Es esto o aquel. Ese "no comprender nada" cuando alguien te está diciendo constantemente cómo actuar, qué hacer y qué dejar de hacer.

Vanesa Martín, en una imagen de Siete Veces Sí (2020). / Warner Music

"El verso final del estribillo define muy bien ese momento de ruptura y ese 'necesito silencio'", cuenta la artista sobre esta parte de Despedida y Cierre: Ay, yo sé que se me nota la madera rota / Esto sana lento, esto sana lento".

"Esta canción, en todo momento, me la imaginaba como muy guitarrera. Con José Marín, mi guitarrista y director musical en la banda, tenía claro que la quería enfocar por ahí. Creo que es un traje perfecto para lo que va contando la canción porque va de menos a más respetando el clima de la letra y encontrando su hueco en los misterios.

"Empiezo despidiendo, renovando energía, como cuando en una casa abres las ventanas", explica Vanesa Martín sobre Despedida y cierre, la canción que abre el álbum Siete Veces Sí (2020), el séptimo trabajo discográfico de la andaluza.