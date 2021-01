Pink, Cardi B y otras estrellas de Estados Unidos condenan el asalto al Capitolio

El asalto al Capitolio de Washington DC en Estados Unidos cuando se disponían a contar los votos de cada una de las delegaciones de los estados para certificar la victoria de Joe Biden ha escandalizado a todo el mundo. Pero muchos artistas estadounidenses y no estadounidenses lo están viviendo con especial tensión en las redes sociales. Ese es el caso de Pink, Cardi B, Stevie Wonder, los raperos Common y 50 Cent o el dj Kaskade, entre otros. Pero no solo la música: el cine y la televisión también con Ashton Kutcher, Bill Baldwin, Mark Ruffalo, Bette Midler...

El relevo en el poder no está siendo pacífico como ya vaticinaron los expertos y Donald Trump es el principal responsable de estas protestas que ha alentado desde sus perfiles oficiales en las redes sociales. De hecho, muchas de sus acusaciones de fraude electoral le han costado la suspensión temporal de sus cuentas después de que hayan sido consideradas supuestamente falsas por estas compañías.

Al llamamiento de Donald Trump para no reconocer la derrota ha contestado la parte más reaccionaria de su electorado que ha irrumpido en el Capitolio estadounidense provocando la evacuación del vicepresidente de Estados Unidos y de muchos congresistas allí reunidos.

Las fotografías y vídeos que han ido viendo la luz han ido escandalizando tanto a anónimos como a celebs estadounidenses que ya han respondido en las redes ante este intento de golpe de estado. Una de las primeras en hacerlo ha sido Pink. La solista escribía: "Cómo ciudada estadounidense, hija de dos veteranos de guerra y hermana de otro, estoy avergonzada de lo que está sucediendo en Washington. Hipocresía, deshonra, vergüenza... Ovejas hipócritas antipatriotas envenenándose pensando que ayudan. Es un día triste para América".

Tampoco se ha quedado callada Sara Bareilles que ha sido muy contundente en su respuesta: "Esto es una locura. La imprudente negligencia e insistencia de Trump en crear una realidad alternativa ha creado una real delante de nuestros ojos. Esto es algo más que peligroso, patético y completamente desesperado. No es algo poderoso rebelarse contra la verdad. Eso es un caos anárquico. Crecer de una p*** vez".

Arrest President Trump. — Billy Baldwin (@BillyBaldwin) January 6, 2021

YOU CALLED FOR THIS INSURRECTION. YOU ARE 100% RESPONSIBLE FOR THIS. DON'T TRY TO HIDE BEHIND FAKE RHETORIC AND SUDDENLY PRETEND YOU DIDN'T! WE HEARD YOU, AND YOU ARE A TRAITOR! https://t.co/BKuobVLyPp — bettemidler (@BetteMidler) January 6, 2021

Where the National guards ? — iamcardib (@iamcardib) January 6, 2021

This is insane. Trump’s wreckless negligence and insistence on an alternate reality has built a real one in front of our eyes. This is beyond dangerous, pathetic and completely desperate. It’s not powerful to “rage” against the TRUTH. It’s anarchistic chaos. GROW THE FUCK UP. — Sara Bareilles (@SaraBareilles) January 6, 2021

🤐i don’t have to say anything else. pic.twitter.com/QjwvvJHW8d — 50cent (@50cent) January 6, 2021

Arrest these fools! — Kaskade (@kaskade) January 6, 2021

I am heartbroken and astounded that this narcissistic and dangerous president would put lives in danger and encourage violent sedition against our government. That man is no longer able to serve as President because he can't accept defeat. Can we afford 2 more weeks? I say NO! — Stevie Wonder (@StevieWonder) January 6, 2021