¿Por qué se llama ‘Filomena’ la borrasca que ha dejado a España llena de nieve?

La nieve ha inundado las calles de gran parte de nuestro país. Las bajas temperaturas y las nevadas son las protagonistas de estos días. Si no has visto ni escuchado las noticias, ¡no te preocupes! Lo habrás visto en las publicaciones de tus amigas y amigos de Instagram. Y es que parece que la mismísima Elsa de Frozen se ha liberado y ha hechizado a todo el país con su frío. Pero no, la culpa es de Filomena, el nombre que ha recibido la borrasca.

¿Quién pone nombre a las borrascas?

Se trata de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología española. La organización, que se encarga de estudiar los fenómenos atmosféricos del atlántico que afectan a España, pone los nombres a las borrascas junto a su homólogo francés, MetéoFrance, y el IPMA, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera.

Los tres organismos, que forman el llamado Grupo Suroeste Europeo, se ponen de acuerdo para bautizar aquellas borrascas que pueden afectar a la vida de los ciudadanos de sus países. ¿La última? Nada más y nada menos que Filomena.

¿Por qué ponen nombre a las borrascas?

La razón es que los tres organismos (que cooperan desde hace años para mejor rendimiento) se fijaron en el sistema de Reino Unido e Irlanda. Ambos países llevaban años bautizando sus temporales con el objetivo de que la población esté más atenta a los avisos de seguridad cuando haya una fuerte amenaza asociada a una borrasca.

De este modo, los ciudadanos y ciudadanas de un país ponen nombre a la amenaza y cuando lo escuchan o lo leen agudizan su atención para seguir las recomendaciones de las autoridades.

¿Cómo eligen los nombres?

Las tres organizaciones siguen un orden alfabético, alternando 21 nombres femeninos y masculinos. De este modo, la primera gran borrasca que se registre en la temporada tendrá un nombre que empiece por la letra “a”.

Este sistema, que se utiliza también para las tormentas tropicales, empieza su temporada en octubre y lo termina en septiembre del año siguiente.

¿Qué borrascas ha habido esta temporada 2020-2021?

Aunque Filomena es la primera borrasca de 2021, no es la primera de la temporada. ¡Ni mucho menos! De hecho, tal y como índica su nombre (que empieza por la ‘F’), es la sexta.

Antes, la AEMET ha registrado las borrascas Alex, Barbara, Clement, Dora y Ernest. Puedes consultar la lista completa de los 21 nombres de las borrascas de la temporada 2020-2021 en la web oficial de la AEMET.

Aquí puedes leer toda la información sobre el origen de los nombres de las borrascas.