6 consejos para triunfar ligando

2020 ha sido un año duro. Estar tanto tiempo en casa acaba pasando factura, especialmente a aquellas parejas que han pasado de ver poco tiempo al día a estar todo el rato juntos. Sin embargo, cuando salen los grupos que peor lo han pasado, nos solemos olvidar de los solteros.

Ese colectivo que se divide entre los que disfrutan de las miradas cómplices con desconocidos en bares y se convierten en reyes del flirteo y aquellos que buscan pareja, pero no encuentran la manera de conseguirlo, han tenido que estar encerrados sin la posibilidad de enamorarse.

Con la llegada de la nueva normalidad sabemos que, aunque ya se puede ligar, es mucho más complicado que antes de que supiéramos lo que era la Covid y tuviéramos que llevar mascarilla todo el día. Con nuestra clara vocación de ayudar a que surja el amor, desde Anda Ya os queremos dar 6 consejos para convertiros en auténticos ligones.

Lo primero y más básico es ser uno mismo. Tenemos que demostrar cómo somos, de nada sirve enamorar a alguien con una fachada. Deben conocer nuestros puntos fuertes, pero también los débiles. En segundo lugar, si conocemos a la persona por una app, no lo quememos con mil mensajes. Hay que saber medir y dejarle disfrutar de su vida.

Siguiendo lo anterior, debemos fomentar que la otra parte nos quiera conocer y hablar, no debe sentir que contestarnos es una obligación. También, los mensajes deben trasladar como somos para que no se lleve una sorpresa cuando nos conozca en persona.

Otro asunto clave para forjar una relación y que pueda surgir el amor, es crear complicidad, intimidad y confianza. Tener vuestras propias bromas y saber que cuando te pase algo se lo puedes contar. También, aunque somos seguidores de la espontaneidad, para las primeras citas es clave tener un plan organizado. El objetivo es tener una alternativa para conseguir pasarlo bien y que la otra persona se sienta cómoda.

Y, por último, si esto te parece poco, acude a un experto en el amor. Pero no uno cualquiera, hablamos de Dani Moreno ‘El Gallo’, el presentador ha montado todo un dating en Anda Ya. El Doctor Amor se ha puesto como objetivo para 2021 que los corazones solitarios dejen de estarlo. Hace unas semanas hablamos con José Luis que nos contó que había estado en el programa First Dates, pero que la cosa no había cuajado…

Y le propusimos ayudarle a encontrar a su media naranja y hoy le hemos propuesto un pretendiente que parece que tiene muchas posibilidades… ¿Surgirá el amor entre José Luís de Almería y Kiko de Vitoria? Pincha en el vídeo y no te pierdas ni un solo detalle de lo que ha sucedido.

