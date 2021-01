El bebé de una actriz de Harry Potter, positivo por coronavirus: “Esta cepa es superpoderosa”

La actriz de Harry Potter Jessie Cave nos ha dejado fríos después de conocer que su bebé de tan solo tres meses se ha contagiado de coronavirus. Aunque los más pequeños no suelen tener síntomas graves, la incertidumbre hace que suenen todas las alarmas y nos sintamos, cuanto menos, preocupados.

"He visto las noticias confinada en una habitación aislada del hospital. Mi pobre bebé ha dado positivo por covid", relata Cave en una imagen de Instagram en la que el pequeño aparece en su cuna en una habitación de hospital mientras la actriz ve un discurso de Boris Johnson en el portátil y toma leche de almendras.

Gracias a Dios, el pequeño goza de buena salud y, según el último mensaje de Cave, ya puede volver a casa. "Está bien y evoluciona favorablemente, pero lo estamos vigilando y tenemos cautela. Esta nueva cepa es superpoderosa y contagiosa, así que espero que la gente tendra un cuidado extra en las próximas semanas", continúa Cave, quien interpretó a Lavender Brown en la ficción inspirada en los libros de J. K. Rowling.

"No quería volver al hospital después de aquel parto tan traumático. Otra vez, me siento muy agradecida a las enfermeras y a los doctores. Hacen que me sienta más orgullosa de mi hermano, que es doctor, y mi padre, médico generalista".

La actriz concluye con una petición a sus fans: "Por favor, desead que el pequeño se recupere rápidamente. Pesa 4 kilos, así que está más fuerte y grande que cuando estuvo por primera vez en el hospital (y la aguja entró en su mano con muchos más llantos). Amor y los mejores deseos para todos".

Un par de días después, Jessie Cave dio la buena noticia: el bebé se encuentra mucho mejor y ya tiene el alta para volver a casa.