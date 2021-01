La viuda de David Bowie le recuerda como su verdadero amor: “Nunca me volvería a casar”

El próximo 10 de enero se cumplirán cinco años de la muerte de David Bowie, un momento tan triste para los aficionados a sus canciones como para la música en general. El artista británico es uno de los más influyentes de los últimos años, y así se sigue comprobando con el legado que dejó. Se esperan muchos homenajes para ese día tan especial, pero algunos de ellos ya han empezado a llegar.

Su esposa más reciente, la supermodelo Iman, ha sido la que ha dado el primer paso para recordar al que fue su último amor. Ha sido en una entrevista en la revista Harper's Bazaar, en la que ha hablado, además de su carrera, de la relación sentimental que mantuvo con el cantante, con el que contrajo matrimonio en 1992. No duda en reconocer a Bowie como su "verdadero amor", y asegura que será el último con el que ha ido al altar: "mi hija una vez me preguntó si me volvería a casar y le dije, 'jamás".

Iman también se ha abierto para contar intimidades de su vida en pareja. "El nuestro era realmente un matrimonio corriente. Él era un caballero muy cálido y divertido, todo el mundo habla de él siendo un futurista, pero no es verdad, no hay nada que prefiriera más que vestir un traje elegante", contaba Iman entre risas. Además, recuerda el aniversario de su fallecimiento como una época más que triste, y asegura que hubiese querido "tener unos años más juntos".

Entre otras cosas, Iman ha recordado una anécdota del pasado año, en la que decidió conmemorar la marcha de su querido Bowie haciendo una jornada de senderismo. "El día de su partida, salí a dar una caminata, y un azulejo voló frente a mí. ¡Un azulejo!", comentó. Hay que tener en cuenta que el azulejo es un ave al que el músico hace referencia en algunas de las líneas finales de Lazarus, que siempre se ha considerado por lo críticos y los fans como la canción de despedida. Iman además cuenta que en ese lugar y en esa época del año, ese tipo de aves es muy raro. De esa manera, la modelo asegura que, para ella, fue una auténtica señal que Bowie enviaba desde el más allá.

A pesar de los buenos recuerdos, a un lustro de su partida, Iman continúa lamentando la muerte de Bowie. Sin embargo, para su consuelo, asegura que el artista "sigue presente" mediante su legado. "Sus fans todavía están presentes, su música sigue siendo relevante", afirma en la entrevista.