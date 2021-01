Playlist: Purple Disco Machine selecciona sus canciones favoritas para LOS40 Dance

Seguro que has escuchado y bailado sus temas. El productor y DJ de origen alemán, Purple Disco Machine está consiguiendo cada vez más repercusión en todo el mundo con su canción Hypnotized junto a Sophie and The Giants, un tema dance que consigue meterse en nuestra cabeza desde los primeros segundos y que ya está escalando posiciones en la Lista de LOS40.

Pero además, este verano fue el responsable del remix de Rain On Me, de Lady Gaga junto a Ariana Grande o de remezclar el éxito Don't Start Now de Dua Lipa. También ha trabajado en temas de Elton John, Diplo y Mark Ronson, entre otros.

Ahora, coincidiendo con que el artista acaba de cumplir 40 años, Purple Disco Machine ha confeccionado una playlist exclusiva para LOS40 con su canción favorita para remezclar de cada uno de estos años, desde 2020 hasta 1980.

En esta playlist encontramos canciones para bailar así como piezas de electrónica muy sugerentes y elegantes. Éxitos de The Weeknd, Daft Punk, Chromeo, Metronomy, Justice, The Chemical Brothers o Eric Prydz, entre otros tótems de la música que más nos mueve. También escuchamos a ídolos de los ochenta como New Order, a la mismísima Madonna... y tampoco podía faltar la dosis perfecta de Purple Disco Machine con la canción My House.

Bajo este seudónimo encontramos a Tino Piontek, un productor de Dresde que lleva haciendo música desde 2009. Su primer álbum vio la luz en 2017 bajo el tíulo de Soulmatic, y acumuló más de 100 millones de streams.

Se trata de un pildorazo de synth pop que captura ese aire ochentero tan de moda elevándolo a la enésima potencia. Si quieres que Purple Disco Machine debute en la lista este sábado, apoya su candidatura con el HT #MiVoto40.