Pablo Alborán y su divertido baile tras ser número 1 en ventas de nuevo

Pablo Alborán ha tenido que ser muy bueno este año y es que los Reyes Magos le han traído el regalazo de ser número 1 en ventas por tercera semana con su disco Vértigo. Y es que el malagueño ha brillado en este 2020 con su quinto álbum de estudio, un disco muy trabajado y en el que Pablo ha dejado latir su corazón.

Por todo esto, no es extraño que, una vez más, Vértigo se coloque en lo más alto y es que, con las once canciones que componen el disco, el cantante consigue crear una sintonía y conexión que cala hondo en cualquiera que se quiera deleitar con este proyecto.

Para celebrar esto, el artista malagueño ha querido dedicar un baile improvisado a todos sus seguidores. Con la música sonando de su canción No está en tus planes, el artista compartía su emoción y alegría con todos sus fans. " ¡¡¡¡GRACIAS GRACIAS GRACIAS!!!!! N1️ en ventas por tercera semana !!!! No me lo puedo creeeeeerrrrr!!!!!!!!! #Vértigo #NoEstáEnTusPlanes #NuevoDisco", escribía Alborán.

Una publicación que ha recogido todo el cariño de sus seguidores que, sin duda, reconocían que merecía seguir estando en lo más alto. Tambié, artistas como India Martínez o Carme Chaparro han aprovechado para felicitar al malagueño su merecido puesto y desearle sus mejores deseos.