Iker Jiménez alerta del coladero de Barajas y las nuevas cepas: “Estamos a las puertas de lo de marzo”

Horizonte: Informe Covid se ha convertido en uno de los programas habituales de quienes quieren informarse en profundidad sobre la pandemia. Los medios de comunciación generalistas repiten una y otra vez datos, cifras frías, y la desconfianza hacia los políticos hace que la población busque alternativas informativas. En Iker Jiménez, y sobre todo en sus colaboradores, han encontrado respuestas.

El programa de anoche fue bastante inquietante. Sorprendido ante los datos, el también presentador de Cuarto Milenio y La estirpe de los libres no podía creerse las cifras: en tan solo unas semanas se habían producido 400 vuelos entre Reino Unido y España. No sería un problema tan grave de no ser porque la nueva cepa británica de coronavirus ya está en nuestro país, se han confirmado casi una veintena de casos y hay otros 70 en análisis. Tal y como señalan todos sus colaboradores, probablemente haya ya cientos (si no miles) y su expansión sea imparable.

Esta nueva variante es altamente contagiosa –Reino Unido tiene 60.000 contagios diarios– y, aunque las autoridades sanitarias no están preocupadas por las reinfecciones ni porque pueda sabotear la vacuna o sea más mortal, sí temen que una tercera ola en pleno invierno y con el personal sanitario hastiado sature definitivamente los hospitales, como ya ocurre en algunas zonas de Estados Unidos, que no admiten pacientes críticos en sus hospitales. "A ver si vamos a tener que usar el Zendal", recuerda el doctor César Carballo.

Hasta el momento la Comunidad de Madrid ha registrado 16 casos confirmados de la variante británica y estudia 70 más #Horizonte pic.twitter.com/BYRkBuakYm — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 7, 2021

Cansancio y hastío

Fue precisamente Carballo, colaborador habitual de Iker y personaje recurrente en las tertulias sobre coronavirus en televisión desde el estallido de la pandemia, quien apareción con un rostro cansado, cabizbajo y algo mosqueado. Él tampoco podía creerse la dejadez de algunas personas y la falta de coordinación del gobierno y las Comunidades Autónomas. Cuando le preguntaron por la solidaridad de la gente, sonrió amargamente y dijo que cuando se trata del 'yo', olvidamos cualquier tipo de solidaridad. "Estamos ante las puertas de lo que vimos en marzo", sentenció.

De hecho, su cansancio era tan palpable que algunos seguidores le preguntaron en Twitter si se encontraba bien: "Frustración mucha, no me gusta ver a mi país así. Cansancio también, el día de grabación salía de una guardia de 24 horas, y cada vez lo noto más. Me hago viejo amiga...", respondía Carballo.

"Hay más de 12 millones de personas vacunadas en el mundo y no hay reacciones graves" Dra. Carmen Cámara #Horizonte pic.twitter.com/StCrXviWmg — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 7, 2021

Junto a él se encontraban la doctora Carmen Cámara, Secretaria General de la Sociedad Española de Inmunología, y el doctor Amós García Rojas, Presidente Asociación Española de Vacunología, quienes alertaron del peligro de jugar con los plazos de inyección de la vacuna, como ocurre en Reino Unido y se plantea hacer Alemania.

Si el protocolo oficial aprobado por los organismos sanitarios obligaba a poner dos dosis, la segunda a los 21 días, ahora ambos países quieren ampliarla a 41 para poder poner más vacunas hoy. Una medida muy polémica que podría presentar dudas éticas porque se desconoce la efectividad con tanto plazo entre una dosis y otra.

Nicolás Rodríguez @DathosBD maneja proyectos relacionados con el comportamiento humano mediante un sistema propio llamado GVARDIAN #Horizonte pic.twitter.com/zDZDYu2Ebx — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 7, 2021

En cualquier caso, la doctora Cámara insiste en que todo el mundo debe ponerse la vacuna. Es segura, fiable y efectiva. "No hay ni una decena de reacciones graves en todo el mundo de 12 millones de vacunados", reflexiona. Y sus colaboradores insisten: ponerse las dosis llegado el momento es la única forma de parar el virus. Menos conspiracionismo y más responsabilidad moral.

El coladero de Barajas

El momento más sorprendente se vivió cuando el doctor Amós García Rojas habló sobre la estrategia de vacunación y consideró disparatado que Asturias haya puesto el 100% de las vacunas y que Madrid o Cantabria no superen el 6%. También alertó, junto a Carballo, de los peligros de tener vuelos constantes con Reino Unido. Cuando Iker le preguntó si le habían pedido alguna PCR –supuestamente obligatoria– al llegar a Barajas desde Canarias, el doctor Amós soltó una bomba: "Nada. No me han pedido nada". Sin embargo, en las islas sí que se la piden. ¿Cómo podemos explicarlo? Nadie lo sabe.

Carballo no sabía dónde meter la cabeza e Iker Jiménez no daba crédito. Cuando el presentador les preguntó sobre si la solución es un confinamiento estricto, Carballo dijo que sí, aunque ya llegamos tarde, y Cámara dijo que "existen otras alternativas" pero que no quería meterse en esas polémicas porque ella no es experta en vacunología ni política territorial y no se siente capacitada para opinar de todo, como tantos otros periodistas y supuestos "conocedores" suelen hacer.

Las redes sociales hacen que las personas crean poseer un dominio sobre la información mayor del que en realidad tienen #Horizonte pic.twitter.com/GuGMA1Pm0z — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 7, 2021

Con una sensación amarga ante el futuro negro que nos espera dentro de unas semanas, Horizonte: Informe Covid continuó hablando del big data junto a Nicolás Rodríguez y culminó con la llegada del coronel Pedro Baños, que presentaba su libro El dominio mental y aprovechó para hacer una reflexión sobre la influencia de las redes sociales en nuestro comportamiento.