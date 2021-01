No paran de llegar novedades musicales en las últimas semanas, y la mayoría de ellas son fruto de la tendencia de muchos artistas a componer y crear canciones durante la cuarentena que hemos vivido. Uno de ellos es Martin Gore, el compositor y teclista de Depeche Mode, que ya en su día anunció que iba a lanzar un nuevo EP de canciones y ahora ya podemos escuchar el primero de los temas que incluirá.

Se ha ganado a pulso, durante los 40 años de carrera con el grupo, ser uno de los compositores de música electrónica más importantes de la historia reciente. Sin él, la trascendencia de Depeche Mode no habría sido la misma ni se habrían convertido en una de las bandas más influyentes de la historia desde los años ochenta.

Howler es la nueva canción del británico, con la que ha sabido salir de esa trayectoria electrónica con poderosos teclados y sintetizadores. Es un avance de The Third Chimpanzee, el EP que estará disponible en plataformas digitales este 29 de enero.

Gore ha revelado que esta composición, en apariencia muy instrumental, cuenta con una parte vocal introducida en postproducción para conseguir esa textura tan peculiar. "Howler fue la primera pista que grabé para el EP The Third Chimpanzee. Resinteticé algunas voces que casi sonaban humanas, pero no del todo", dice el británico en el comunicado de prensa. "Por eso decidí nombrar la canción con el nombre de un mono (howler monkey significa mono aullador en inglés). Pensé que sería un buen tema para continuar con el resto de las canciones", dice.

Martin Gore de Depeche Mode presenta su nuevo EP en solitario

Este nuevo álbum llega seis años después de que el compositor lanzara su aclamado disco instrumental MG. El mismo Gore reconoció en este momento la necesidad de hacer música para vivir. En este disco, desplegó toda una tendencia de ciencia ficción, muy propia de una banda sonora.