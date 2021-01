Zayn, Nia, Taylor Swift y Myke Towers llenan el 2021 de ritmo con sus nuevas canciones

El tiempo vuela. Parece que fue ayer cuando sácabamos nuestra faceta culinaria a relucir durante un confinamiento mundial, agotando así las existencias de la levadura en los supermercados. Pero de eso han pasado ya muchos meses y pertenece a un año distinto. El 2021 ya ha llegado, y con él aterrizan nuevas ilusiones, propósitos y canciones.

Sí, tus artistas favoritos también se han propuesto comenzar el año con sus proyectos para así inundarnos de ritmos imparables. Y prepárate porque llegan con un arsenal musical perfecto para todos los gustos.

Viernes 8 de enero

Zayn - Vibez. Todos lo estábamos esperando y al fin ha ocurrido. El británico ha vuelto a la música con un nuevo tema que parece adelantar cómo sonará su próximo álbum. Según Pop Crave, se titulará Nobody's Listening. Con unos ritmos del R&B que le caracteriza, Zayn nos llena de sonidos pegadizos y una letra explícita. ¿Estará dedicada a Gigi?

Nia, Blas Cantó - Cúrame. Este viernes 8 de enero también ha llegado la emoción y la balada. Nia y Blas se unen en un bonito tema que derrocha química en cada uno de sus segundos. Ambos consiguen empastar un derroche de talento con sus dos voces unidas en perfecta armonía. Blas aseguró haberse emocionado al grabarla.

Taylor Swift - It's Time To Go. La cantante estrenó el pasado 11 de diceimbre su noveno álbum de estudio, el hermano de Folklore. Evermore llegó con 15 temas que se convirtieron inmediatamente en un viaje. Pero parece que este viaje no ha llegado a su fin. Taylor ha estrenado la versión deluxe de su álbum, que llega con dos bonus track: It's Time To Go y Right Where You Left Me.

Myke Towers, Jay Menez, De La Ghetto, Lyanno - Cuando Bebe. ¿Pensabas que te ibas a quedar sin ritmos latinos durante la semana? ¡Estabas completamente equivocado/a! El exitoso artista puertorriqueño Myke Towers se alía con algunos amigos y compañeros de profesión para levantarte de la silla al ritmo de su hit de reggaeton.

Manuel Turizo, Wisin & Yandel - Mala Costumbre. Otros que se unen a la fiesta latina de los anteriores artistas son Turizo y Wisin & Yandel. ¡Que levante la mano quien tenga ganas de fiesta! Aunque para que podamos disfrutar de una tendremos que seguir precisando de ella durante un tiempo. Eso sí, podemos seguir dándolo todo con los temas urbanos que nos traen nuestros artistas favoritos. ¡Este es uno de ellos!

Yotuel, Beatriz Luengo, Omar Montes - Rebelde. El tándem formado por Yotuel y Beatriz Luengo siempre es un acierto. Pero si además sumamos el reggaeton aflamencado de Omar Montes, la fusión es aún más perfecta. Estos tres artistas se unen en una canción de ritmos flamencos, urbanos y tropicales para regalarnos un himno de lo más pegadizo. Eso sí, las palmas tampoco faltan.

María Becerra, Cazzu - Animal. Las novedades también llegan cargadas de Girl Power. En este caso, estas dos nuevas referentes de lo urbano llegan con una canción que habla de esa chica que no sufre por amor, pues su intención es disfrutar de su independencia y del "candy perreo" sobre la pista.

Zara Larsson, Young Thug - Talk About Love. Es el sencillo principal del próximo álbum de la cantante, Poster Girl. Se inspira en sus anteriores lanzamientos: Love Me Land y WOW. Además, cuenta con el talento del conocido rapero Young Thug, que le aporta un ritmo distinto y original al tema. Una unión perfecta para reproducirla una y otra vez en nuestros oídos.

Otros que se han animado a levantarnos de la silla con sus nuevos hits son Jhay Cortez y Myke Towers con Los Bo, Andy & Lucas con En El Parque del Amor, Kings Of Leon con The Bandit y Brisa Fenoy con Quítame.