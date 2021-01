Tras el lanzamiento de Better, el tema que adelantaba el nuevo disco de Zayn Malik titulado Nobody Is Listening, sus seguidores se habían quedado con ganas de más. Sobre todo, porque el ex directioner lleva meses lanzando pistas acerca de su nuevo material. Este 8 de enero sale, por fin y casi por sorpresa, Vibez, ya que lo anunciaba solo un día antes con un pequeño vídeo en el que se levantaba un telón rojo.

Vibez es un tema de amor, que llega sin videoclip, el cual podría tener como musa a su pareja y madre de su bebé, Gigi Hadid. “Don't keep me waiting/I've been waiting all night to get closer/And you already know I got it for ya/You know the vibes, know the vibes, put it on ya/If it movin' too fast, we go slower/Baby, lose it from me, mediocre/You know the vibes, know the vibes”.

Esa es la letra que acompaña a este tema pop que habla sobre “esperar toda la noche para estar más cerca” el uno del otro. Pegadizo, moderno y con un toque misterioso que va de la mano con la imagen de Malik.

Así suena lo nuevo de Zayn Malik: ‘Vibez’

Una canción algo menos comercial que ha enamorado a sus seguidores los cuales esperaban su vuelta musical tras el parón y el tiempo necesario que le ha dedicado a su bebé. Bajo el trending topic ZAYN IS COMING han dejado sus opiniones ya que la sección de Youtube de comentarios está deshabitilado. Con la salida de Vibez el cantante ha sacado nuevo merchandaising que puedes encontrar en su web oficial.

Lo que sabemos del disco

Parece que Nobody Is Listening será la continuación de su último disco de 2018, Icarus Falls, y estará formado por nueve pistas en las que incluimos Vibez y Better. El artista comentó sobre este nuevo proyecto que ha llegado a un clímax creativo y que está haciendo realmente la música que quiere. Ya tenemos pinceladas de cómo suena el nuevo Malik, ¿qué esperas de los demás tracks?