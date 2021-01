Ed Sheeran y su ‘Afterglow’: la historia que hay detrás del tema que ha entrado en la Lista de LOS40

Afterglow de Ed Sheeran solo trae buenas vibras. No solo porque ha sido la canción del regreso del británico a la música después del lanzamiento No.6 Collaborations Project, sino porque cuenta con un significado especial.

Tan especial que ha aterrizado en la Lista de LOS40 este sábado 9 de enero, directo al puesto 28. ¡Es la entrada más fuerte! Ni nosotros ni nuestros oyentes nos hemos podido resistir. Pero, ¿cuál es ese significado que tanto nos ha conquistado?

Pues bien, aunque el propio Sheeran no se ha animado a explicarlo, sus fans han sido los encargados de lanzar todo tipo de conspiraciones acerca de su letra. Eso sí, la mayoría coinciden en que las personas a las que les dedica esta bonita balada no son otras que su mujer Cherry y su hija Lyra.

Hemos de tener en cuenta que el británico desveló que Afterglow era un tema que había escrito hacía un año. Cuando decidió tomarse un descanso de la música, aseguró que iba a aprovecharlo para viajar, leer y escribir. Por lo que confiamos en que fue esta época la que dio vida a su balada.

Según HITC, se ha especulado acerca del nombre de su hija: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Algunos de sus fans están seguros de que el cantante y su mujer disfrutaron de su descanso en un lugar con nieve (¿la Antártida?), donde su bebé fue concebida.

"We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow, so alone in love like the world had disappeared, I won't be silent and let go", dicen algunos de sus versos. ¿El milagro que estaban esperando? La pequeña Lyra.

El romanticismo de Ed es algo que llevamos escuchando desde su aparición en la música. Aunque parece que tendremos que esperar aún más para volver a hacerlo, ya que Afterglow ha sido un regalo navideño que el cantante ha querido hacernos. ¡Y menudo regalo!