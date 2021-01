Manuel Turizo se une a Wisin & Yandel en ‘Mala Costumbre’: ¡mira el vídeo y la letra!

Woh-oh, oh-oh

Manuel Turizo, oh-oh, oh-oh

Ja (Oh-oh-oh)

Ya perdí la cuenta de las veces que me prometí

No volver a abrirte la puerta otra vez (Yeah-yeah)

Y ahora estoy aquí de nuevo (Eh)

Dejándote entrar de nuevo (Eh-eh)

Ha pasado el tiempo y me di cuenta, eh-eh

Eres una mala costumbre

Siempre te dejo que me dañes la cabeza

Cuando me besas

Mala costumbre

Un día te vas, pero cuando quieras regresas

Siempre haces esa

Ya ni vida tengo

Trato de olvidarte, pero me mantengo pensándote

Hace tiempo vengo

Buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro

Y no lo encontré

Me tiene mal acostumbra'o, no lo he logra'o

Vivir tranquilo si no te tengo a mi la'o

Contigo dicen que estoy mal acompaña'o

Preguntan cómo es que lo tuyo me he aguanta'o

Pero que nadie opino lo que no ha proba'o

Que la piedra la tire el que no haya peca'o

No fui el primero ni último que la ha toca'o

Me queda claro ya

Eres una mala costumbre (Eh-eh)

Siempre te dejo que me dañes la cabeza (Eh-eh-eh-eh-eh-eh)

Cuando me besas (Oh-oh)

Mala costumbre (Eh-eh)

Un día te vas, pero cuando quieras regresas (Oh-oh-oh-oh)

Siempre haces esa

Para ti nunca tengo un no (No)

Te aprovechas de la situación (Eh, eh)

Apareciéndote de la nada y tú como si nada

Con solo una mirada mi mente maquinaba (Eh-eh)

Si estás aquí de nuevo, volviendo a encender el fuego (Eh-eh)

Provocarme con tu cuerpo

Y convencerme con tus besos traicioneros (Woh-oh)

Y lo loco e' que yo me dejo (Eh-eh)

Con tal de calmar el deseo (Eh)

Sabiendo que lo tuyo es

Mala costumbre (Woh)

Siempre te dejo que me dañes la cabeza

Cuando me besas

Mala costumbre (Oh-oh-oh)

Un día te vas, pero cuando quieras regresas

Siempre haces esa (Mister Doblete, okey)

Digo que no, pero termino diciendo que sí (hey)

Es que pienso en tu cuerpo y tú encima de mí (Duro)

Pienso en cuando te conocí, en la noche en que te comí (hey)

De cuando nos emborrachamos y contigo amanecí (Yeah, prende)

Yo soy el tiguere que te mata (Ah)

El que con besos te arrebata

El que te quita la bata

El flow calle que te domina, el que te examina

Digo que no quiero, pero mi mente te imagina

(Es que no sales de mi mente)

Que todo' los día', baby, estoy contigo (Yo te pienso)

Quisiera olvidarte y no lo consigo (Oh-oh)

Digo que no quiero, pero siempre sigo (Y yo no me niego)

Siempre que le llega, yo le doy castigo

Mala costumbre

Siempre te dejo que me dañes la cabeza

Cuando me besas

Mala costumbre (Eh-eh)

Un día te vas, pero cuando quieras regresas (Oh-oh)

Siempre haces esa

Damas y caballeros

Colombia y Puerto Rico

Con la intención de hacer un éxito mundial

Manuel Turizo

W, Yandel (Yandel)

Multimillo Records

La Industria Inc

Combinación que huele a dinero

