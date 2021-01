Miley Cyrus comparte la rutina antes de dormir que le ayuda con su crecimiento personal

No es una novedad que Miley Cyrus, ha evolucionado con los años hacia una más real y fiel versión de ella misma. Tal vez, este es uno de los propósitos de tu lista: ser más tú. Y la cantante de Plastic Heart puede ser un buen modelo a seguir si este es tu objetivo. Cyrus ha compartido en una nueva entrega de The Zane Lowe Interview Series su rutina antes de dormir que le ayuda a mejorar en su crecimiento personal.

La estadounidense decía que cada día ella se siente diferente y que, por lo tanto, se despide de sí misma y de cómo se ha comportado porque a la mañana siguiente, ella habrá cambiado. “Todo me cambia para siempre. Nunca seré quien fui ayer, de tal manera que todas las noches antes de irme a dormir me despido de mí misma porque esa persona ha terminado”, intentaba explicar la artista con sus palabras.

Pero esto no es fácil, asegura que “a veces hay algo de tristeza en ello porque evoluciono muy rápido porque soy muy absorbente, y recientemente tuve que hacer un inventario de lo que tenía como mío que no es mío”. La superestrella explica la realidad detrás de tantos cambios que llegan al público reflejados en su música, actitud e incluso en la forma de vestir.

Detalles de su personalidad

Miley, ha abierto su corazón a otros temas complejos como es su obsesión por el control y cómo lidia con ello. Asegura que, con el tiempo, ha sabido relajarse en situaciones en las que no tiene el control. “Prospero en el caos y no me gusta tomar decisiones […] Pero cuando tiene que ver con la música y mi arte, me gusta elegir mis opciones, pero eso no son realmente decisiones”, explicaba ella en la distendida conversación.

Además, la cantante habla de su etapa sobria y confiesa que recayó durante la pandemia. “Siento que he aceptado esa etapa. Una de las cosas que he aprendido es ‘no te sientas furioso, siéntete curioso’. Pregúntate por qué ha pasado”, decía ella después de llevar dos semanas realmente sobria. “No tengo problemas con beber alcohol. Tengo problemas con las decisiones que tomo una vez paso un límite”, aclaraba Cyrus.