‘Sexo en Nueva York’ vuelve a HBO con 10 nuevos capítulos y (casi) todo el reparto original

Buenas noticias para los fans de Sexo en Nueva York: HBO y Sarah Jessica Parker acaban de confirmar que la serie tendrá una nueva tanda de diez episodios exclusivos que se emitirán a través del canal HBO Max –esta plaforma llegará a España a lo largo de 2021– y contarán con tres de las estrellas originales: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Un bombazo que ya os anunciamos hace unas semanas y que ha confirmado ayer su actriz protagonista a través de su cuenta de Instagram.

Lamentablemente, a quien no veremos es a Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones a lo largo de los 94 episodios originales de la serie. Al parecer, las diferencias entre Cattrall y Sarah Jessica Parker y el descontento de la primera con su sueldo en las películas-secuela de Sexo en Nueva York de 2008 y 2010 han conseguido que la actriz no quiera volver a retomar su personaje. Una lástima, porque las historias de Carrie, Miranda y Charlotte no serán lo mismo sin Samantha.

A pesar de este pequeño escollo, HBO ha seguido adelante con el proyecto, que comenzará a rodarse esta primavera de 2021 con vistas a estrenarse en HBO Max a lo largo del año, siempre que el coronavirus lo permita. El showrunner de esta nueva tanda de capítulos será Michael Patrick King, productor de toda la franquicia de Sexo en Nueva York y director esporádico de algunos episodios de la serie original.

Otra curiosidad es que Sexo en Nueva York ya no se llamará así. Warner Bros., matriz de HBO Max, ha decidido cambiar su título y transformar ese Sex and the city por And Just Kike That..., cuya traducción al castellano será Y así o De repente. Una decisión que no ha acabado de convencer a algunos fans, que no entienden por qué no se puede mantener el título original.

La sinopsis de And Just Like That tampoco ha desvelado demasiados detalles de la trama, salvo que seguirá la historia de Carrie, Charlotte y Miranda casi una década después de los acontecimientos que vimos en Sexo en Nueva York 2 (2010) y explorará el viaje de estas tres mujeres "desde la complicada realidad de la vida y la amistad en la treintena hasta el presente", cuando todas tienen cincuenta años.