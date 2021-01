George Clooney, Laura Dern y Charlie Sheen estrenan la peor película de la historia... 40 años después

Cuando el director André Szots rodaba en 1983 Grizzly II: El concierto probablemente no tenía ni la menor idea de que tres de sus actores secundarios, casi extras, iban a convertirse en tres de las mayores estrellas de Hollywood. El cineasta y la productora GBGB International contrataron a nada más y nada menos que George Clooney, Laura Dern y Charlie Sheen para tener pequeños papeles.

Por aquel entonces ninguno de los tres era famoso. Era la primera película de Charlie Sheen tras haber hecho de extra como niño en varias cintas previas. Laura Dern había rodado siete películas, pero ninguna de ellas era conocida. Y George Clooney también era un advenedizo que estaba probando suerte frente a las cámaras.

De hecho, los tres fueron tratados como extras, aparecieron pocos segundos y solo sirvieron como carnaza para que el enorme oso protagonista de Grizzly II: El concierto los devorase a los pocos minutos de película. Hoy, casi cuarenta años después del rodaje, esta película –que era una secuela de la popular Grizzly de 1976 y que ya se ha ganado el calificativo de "una de las peores de la historia"– por fin ve la luz.

¿Merece la pena verla? Toda la crítica coincide en lo mismo: no. Es una chapuza de serie B sin pies ni cabeza. El único reclamo es ver a estos tres talentos enormes de jovencitos y al excelente actor John Rhys-Davies (Víctor o Victoria; El señor de los anillos) tratando de sacar a flote una película fallida cuya trama tiene elementos tales como un oso gigante asesino, incesantes conciertos de rock, adolescentes atontados bebiendo y acostándose y alguna que otra víscera.

De hecho, el diario The New York Times ha calificado la dirección de "incompetente" y a la película de "odiosa", mientras que The Guardian considera que la única pesadilla de la película es verla: "Es tan mala que solo la podrán aguantar los masoquistas". Estáis avisados.