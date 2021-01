Rowan Atkinson quiere despedirse de Mr. Bean con una última película: “Ya no disfruto”

Rowan Atkinson está cansado de interpretar a Mr. Bean. El actor se convirtió en una de las caras más reconocidas del cine y la televisión británica gracias a interpretar a aquel oficinista bobalicón y patoso al que nunca le salía nada bien, pero para ello pagó un duro precio: quedar encasillado para siempre. No es que le falte el dinero ni el talento –los activos económicos de Atkinson ascienden a los 100 millones de dólares–, pero desde luego no le llueven proyectos cinematográficos que le permitan exprimir su talento interpretativo.

Es precisamente por eso por lo que Rowan Atkinson dice sentirse hastiado de interpretar a Mr. Bean."Ya no lo encuentro divertido", confesó en una entrevista con Deadline. "El peso y la responsabilidad no son placenteros. Me parece estresante y cansino y quiero acabar con ello de una vez".

A pesar de estas duras declaraciones contra el personaje que le dio fama, Atkinson prepara una última película sobre Mr. Bean, aunque a diferencia de las anteriores no será en formato live-action, sino que se pasará a la animación y seguirá la estela de esos 26 episodios de Mr. Bean: La serie animada de 2002.

Él pondrá voz, de nuevo, al mítico protagonista. "A mí me resulta más fácíl interpretarlo poniéndole voz que darle vida en persona", explicó Rowan Atkinson en referencia a esta nueva película, cuyo título aún se desconoce.

Además de este revival de Mr. Bean, el actor prepara para Netflix una serie llamada Man vs. Bee (lit. El hombre contra la abeja), una ficción en clave de comedia que constará de diez episodios independientes y cuya trama reza lo siguiente: "Un hombre lidia con una abeja mientras cuida una lujosa mansión. ¿Quién ganará y qué irreparables daños se harán durante el proceso?".