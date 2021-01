Javier Calvo cuenta la petición que lanzó para que su personaje no se marchara de 'Física o Química'

Javier Calvo ha vuelto a dar vida al gran Fer del instituto Zurbarán para grabar Física o Química: El reencuentro. Este personaje es uno de los más queridos por todos los fans de la serie de Antena 3 y es que su simpatía, naturalidad y valentía a la hora de afrontar los golpes de la vida, fueron referentes para muchos adolescentes.

Lo cierto es que Fer no sólo marcó un antes y un después en el corazón de millones de jóvenes, también dejó una huella imborrable en la persona que le dió vida, Javier Calvo y es que fue en el rodaje de la serie cuando el actor supo que quería ser director.

En una entrevista con Antena 3 el artista afirmaba que Física o Química formó parte de su madurez. "Nos hicimos mayores debajo de los focos, en salas de maquillaje y aprendiendo guiones". Y lo cierto es que, fue entre bambalinas cuando Javier Calvo decidió que lo suyo, además de la interpretación, era la dirección, de hecho, el actor hasta se atrevió a pedir al equipo de F o Q que le dejaran dirigir una escena para que su personaje no se marchara de las últimas temporadas de la serie.

"Cuando ya se estaba acabando todo y ya teníamos una edad, me di cuenta de que mi personaje no podía repetirse más, así que les dije a la productora que yo me tenía que ir",cuenta el actor. Algo que sorprendió a todo el equipo, quienes le animaron a que permaneciera porque el final de la serie se encontraba muy cerca.

Física o Química fue cuando descubrió que quería ser director

Y fue en este momento cuando Javier Calvo se lanzó a la piscina y pidió, nada más y nada menos, que le dejaran dirigir una escena. "Yo no me voy si me dejáis dirigir una escena. Recordé el otro día que ya le dije eso a los productores ejecutivos, yo ya quería dirigir, ya tenía ideas de como hacer las escenas y allí empezó todo", confirmaba el actor.

Aunque la productora rechazó esta idea, y es que el propio Javier ha dicho que eso "habría sido un suicidio" ya que él tenía tan solo 20 años, sin embargo esta fue la semilla de lo que hoy es Javier Calvo: Un consagrado director y actor. Y es que a sus espaldas carga con éxitos como La llamada, Paquita Salas o Veneno, producciones que han sido consideradas como fenómenos y han enamorado al público.