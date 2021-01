Robin Schulz crea ‘All we got’ ft. KIDDO, un himno inspirador y el tema dance perfecto para empezar 2021

El pasado mes de octubre, Robin Schulz y Kiddo lanzaban All we got (Todo lo que tenemos), una canción espléndida para despedir un año terrible. Este tema dance cuenta con un potentísimo estribillo y encierra uno de los mejores mensajes para frontar 2021 con ganas de darlo todo.

Lo cierto es que son tiempos complicados. La pandemia ha modificado todos nuestros planes. Muchas personas siguen sufriendo e intentando buscar su lugar, sacudirse el sufrimiento o salir adelante. Y para ayudarnos a conseguirlo está la música. Canciones como All we got tienen esa inspiración que necesitamos para afrontar la vida y la realidad del momento que nos ha tocado vivir.

El productor alemán es uno de los creadores de más éxito de su país en el terreno de la electrónica y esta vez se ha aliado con la artista sueca Kiddo, que aporta su extraordinaria voz a All We Got. "Soñando con una revolución en nuestras mentes / esto es todo lo que tenemos", canta Kiddo en esta canción que nos propone valorar lo que tenemos, a vivir tal como somos pero sin dejar de soñar.

Robin Schulz y Kiddo. / Warner Music

"Sí, odio, pero no es una solución / intento hacerlo lo mejor que puedo, pero al final, soy humano", dice la canción en otra de sus estrofas. Una letra que invita a dejar de fustigarnos y a fijarnos en las cosas buenas que tenemos delante, esas que a veces nos enfrascamos en no apreciar.

La canción ha sido escrita por varios compositores y también han participado Robin Schulz y Kiddo. Cuenta con un increíble videoclip rodado en Bucarest (Rumanía) que aborda una historia de rivalidad y amistad entre dos gimnastas y que ha sido interpretado por dos exgimnastas profesionales, Olivia Cimpian y Andrada Craciun. El vídeo musical de All We Got va camino de los 9 millones de visitas en Yotubue.

En los últimos meses, productores como Joel Corry y Ofenbach han quereido aportar su particular visión de la electrónica con sus respectivos remixes de All We Got.