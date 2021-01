Natalia Jiménez pone fin a los rumores y anuncia su separación

Natalia Jiménez ha querido sincerarse con sus seguidores y actualizarles acerca del punto en el que se encontraba su vida sentimental. La intérprete quería deshacerse de cualquier tipo de rumor y, sobre todo, que las especulaciones sobre ella finalizaran. Por esto, ha emitido un comunicado en su cuenta de Instagram en el que confirma que ha iniciado el divorcio con su marido, Daniel Trueba.

Fue en diciembre de 2016 cuando la artista emprendía su historia de amor junto a su mánager, dándose el 'sí quiero'. Ahora, Natalia comienza una nueva etapa de su vida, distinta a la anterior, pero a la vez, está claro que a la que fue parte del jurado de Operación Triunfo 2020 no le falta ni fuerza ni valentía para enfrentarse a ella.

Jimenez no quiere ocultar esta parte de su vida a sus fans, sin embargo, la artista sí ha afirmado que de no ser un personaje público, ella habría llevado su proceso de separación en privado. "Para evitar y reducir cualquier tipo de especulación, he decidido hacerle frente a los rumores y confirmar mi proceso de separación matrimonial del señor Daniel Trueba. Normalmente llevaríamos todo este proceso en privado, pero dado a que soy una persona pública, es mejor exponeros este tema directamente a vosotros, como público, que siempre me habéis apoyado a través de los años y habéis estado pendientes de todas mis alegrías y tristezas", expresaba la artista a través del comunicado.

En estos momentos, la cantante está centrada en el bienestar de su hija, es por esto que, Natalia ha querido retrasar el conocimiento público de su separación. "Efectivamente desde hace ya varios meses había tomado esta determinación, pero creí conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para nuestra hija Alessandra", escribía Natalia.

Además, la que fue vocalista de La Quinta Estación ha querido agradecer a sus fans todo el cariño y apoyo incondicional que le han brindado, así como a la vez, afirma que no realizará más comentarios al respecto. "Agradezco de corazón vuestro apoyo durante todos estos años, y de la misma manera agradezco vuestra consideración y respeto con esta decisión", concluía Jiménez.