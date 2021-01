Alejandro Sanz recuerda la broma que le gastó a Shakira cuando rodaron ‘Te lo agradezco, pero no’ hace 13 años

Alejandro Sanz y Shakira comparten una relación de buenos amigos desde hace muchos años. En 2005 sorprendieron al mundo entero con La tortura, una canción y un vídeo que llegaban cargaditos de sensualidad y que se incluían en el álbum de la colombiana Fijación oral 1. La química entre ambos era más que evidente, aunque fuera solo en el terreno de la amistad.

Dos años después volvieron a repetir y compartieron una nueva colaboración. Se acaban de cumplir 13 años de aquel momento y Alejandro ha querido recordarlo en sus redes. Además, lo mejor de todo es que lo ha hecho tirando de anécdota.

Bromas de amigo

“Un día como hoy del 2007 estrenamos el videoclip de Te lo Agradezco, Pero No. Mi querida amiga @shakira tardó NUEVE HORAS en peinarse. Cuando por fin estaba lista, muy amablemente le dije: ‘Shaki estás un poco despeinada ¿vas a grabar el vídeo así?’ Quería volver a peinarse de nuevo, pero le convencí de que era una broma. Y menos mal, si no a día de hoy estaríamos aún grabando 😂😂 Moraleja: cuidado con las bromas que se toman en serio jajaja te quiero @shakira #TeLoAgradezcoPeroNo #UnDíaComoHoy @jaumedelaiguana”, escribió en redes junto a una de las imágenes de aquel rodaje.

La colombiana le ha cogido el guante y no ha dudado en contestar a su amigo: “Jajaja. Freud decía en ‘El chiste y su relación con lo inconsciente’ que todas las bromas tienen algo de cierto Ale!! Yo solo me pregunto 9 horas para salir con esa peineta en la cabeza!!!?”. Está claro que no acabó muy convencida con el peinado de aquel vídeo.

Pero Alejandro, que es un caballero, no ha dudado en quitarle inseguridades con un piropazo: “😂😂😂 preciosa como siempre... con peineta y todo 😂 😘😘”.

Un vídeo internacional

Esta canción fue el segundo single de El tren de los momentos y su vídeo lo grabaron en 2006 en Nueva York con el colaborador de ambos durante muchos años, Jaume de la Iguana. Se trata de una continuación de A la primera persona. De hecho, este segundo vídeo comienza donde acabó el anterior.

Alejandro Sanz y Shakira aparecen en una calle de Brooklyn bajo un puente y eso no es lo especial del vídeo sino el hecho de ver al madrileño en un registro poco habitual en él, bailando.

Lo que no consiga Shakira...