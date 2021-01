Jorge González: “TVE nos dio 7 días para presentar una canción para Eurovisión, pero me pudo el sueño”

Jorge González llegó a Tu cara me suena con la firme intención de mostrar esa parte que el público todavía no conoce de él. También lo hizo para ponerse a prueba así mismo, demostrar que es capaz de hacer cosas que ni pensaba, como una 'performance' de Beyoncé le puso directamente en la carrera hacia la final (la verdadera competición del concurso) o la imitación a Antonio Orozco que le dio la victoria el pasado viernes 8 de enero. Dice que, a pesar de tener callo en televisión (se dio a conocer en Operación triunfo y más adelante en La Voz), TCMS le ha enseñado muchas cosas. De esta nueva experiencia en pantalla y todo los entresijos que guarda hablo con el cantante en LOS40.

Pregunta: ¿Qué se te pasaba por la cabeza justo antes de que Manel Fuentes dijera que eras el ganador de la octava edición de 'Tu cara me suena'?

Respuesta: Te imaginas que puede pasar de todo, incluso que interrumpan para sacar más noticias sobre Filomena. Mi reacción lo dice todo. Estaba mirando al frente y cuando vi que todos venían hacía mí pensé: ‘ah, ¿que soy yo el ganador?’. Se te va la cabeza. Hay un momento ahí que no sabes ni dónde estás ni por qué estás ahí. Es un bloqueo bestial, pero nunca en mi vida había sentido esa satisfacción.

P: Hay concursantes que van a 'Tu cara me suena' por conseguir popularidad, otros por la experiencia y ganar dinero. ¿Cuál es tu caso?

R: Por lo que me aportaba personalmente. Es un programa que veía, me gustaba y en el que sabía que podía sorprender. Mucha gente me tenía encasillado y pensaba que del flamenco no iba a poder pasar y mucho menos hacer una Beyoncé o un Mahmood, cambiando tanto mi voz. Yo, sin embargo, sabía que todo eso lo podía hacer y era la forma de decírselo a la gente. Me conocen por haber participado en programas de televisión, pero todavía no saben todo lo que puedo llegar a hacer.

La imitación de Jorge González a Beyoncé en 'TCMS'

P: Ya habías participado en otras formatos, pero supongo que de 'TCMS' habrás aprendido algo nuevo.

R: Por mucho que conozcas la tele, que llevo 15 años haciendo tele, siempre hay algo que descubres. En Tu cara me suena he aprendido muchísimas cosas. Además, todo lo que pensaba que sabía después me he dado cuenta que no, como el momento de la final. Debía de estar curado de espanto, pero estaba igual de nervioso que en la final de La Voz, que quedé segundo.

P: ¿Ha cambiado la idea que tenías sobre 'Tu cara me suena'?

R: Creía que eso era llegar allí y con la patilla te lo sacabas todo. Sabía que el tema del idioma iba a ser un problema porque no hablo inglés y nunca he cantado en inglés, pero llegar y ver que la implicación que había que tener era total.... Yo viví por y para el concurso. Los siete días de la semana dedicados a Tu cara me suena.

P: Totalmente enfocado en 'TCMS' y entonces llega la pandemia.

R: Fue duro. Estábamos grabando una gala, la que imité a Carlos Rivera. Todo había ido muy bien y nos dijeron que algo estaba pasando. Habían empezado a sonar flautas, pero no sabíamos exactamente de qué se trataba. Nos pidieron que no nos acercáramos al público y que nos fuéramos a casa. Cuando nos dijeron que no volvíamos me volví loco porque parecía que pasaba de tenerlo todo a perderlo.

Mucha gente me tenía encasillado y pensaba que del flamenco no iba a poder pasar

P: Se ha hablado de que podría haber mal rollo fuera de cámaras. ¿Tú lo has vivido?

R: No sé si hay mal rollo. Soy una persona muy happy y voy tanto a mi bola que no me doy cuenta si hay algo así. Es verdad que aunque Tu cara me suena es un programa blanco estamos en una competición y hay algunos que quieren ganar. Esa tensión se puede malinterpretar, pero mal rollo como tal no lo he vivido. En mi caso, me he llevado más con algunos que con otros, pero como pasa en todos lados. Con Mario Vaquerizo me he llevado genial. Belinda Whasington es mi hermana. María Isabel es una monada de niña. Los gemelos [Gemeliers] son para comérselos. Con otros hay menos feeling, hablas menos, pero es que eso pasa en la vida.

P: Decías en una entrevista recientemente que te hubieses arrepentido de ir a Eurovisión si hubieras sido elegido en la preselección de 2014. Sin embargo, en ese momento se te veía totalmente convencido.

R: El sueño de uno es el sueño de uno y a veces no te das cuenta que no es el momento. Cuando me presenté a esa preselección fue todo un poco caótico. Nos llamó TVE y nos preguntó si nos gustaría ir a una preselección de Eurovisión en la que íbamos a ser seis participantes. Nosotros dijimos que sí encantados y nos avisaron entonces de que teníamos 7 día para presentar un tema. En 7 días es imposible presentar algo, pero te puede el sueño. El error hubiera sido haber ganado y haber ido porque no era una canción con la que me sentía identificado. Simplemente me vi arrastrado por el sueño y las ganas de querer ir. Ahora con los años es cuando pienso que menos mal que no fui porque ahora mismo estaría diciendo: ‘vaya mierda’, sin desmerecer el trabajo que se hizo en ese momento.

P: No descartas ir por lo que veo.

R: Ir a Eurovisión es mi sueño. Me encantaría llevar la bandera de mi país, llevar un poco de esencia española. Eso lo tengo claro. Además, Europa lo espera. Nuestra música se ha popularizado gracias a Rosalía.

P: ¿Qué queda por ver de Jorge González?

R: Voy a tratar de mostrar y sorprender a la gente y a mí mismo. He aprendido mucho de mí en Tu cara me suena.