Las redes sociales vapulean a Paz Vega y la acusan de ser una TERF

Paz Vega se ha convertido en el centro de atención mediático de las redes sociales por haber puesto tan solo un corazón a una publicación de la escritora Lucía Etxebarría. En el texto, Etxebarría explicaba que no quería "compartir un cuarto de baño o un espacio cerrado con una persona que entiende por diálogo un bate de béisbol y que tiene un pene funcional".

Se refería a Rosa María, una mujer trans que publicó un vídeo en el que se jactaba de haber entrado por primera vez en un baño público para mujeres a pesar de que ella aún tiene pene. Cuando Etxebarría criticó la acción, Rosa María le respondió desafiante: "Ya sabes que yo siempre he sido una firme defensora del diálogo", y en la foto adjunta aparecía un bate de béisbol con la palabra 'Diálogo'. Era un meme provocador, pero suficiente para combustionar Twitter.

Etxebarría, ofendida, criticó la acción y recordó que cuando era joven ella fue violada "a punta de navaja". Un trauma que se acrecentó cuando su agresor fue encontrado por la policía pero liberado por falta de pruebas. Como Etxebarría no se había resistido –de lo contrario habría sido apuñalada–, las autoridades no pudieron condenar al violador. De ahí que la escritora no quisiera "compartir cuarto de baño" con alguien con "pene funcional".

Están linchando a Paz Vega por un like a @LaEtxebarria. Independientemente de que esté o no de acuerdo con su pensamiento, la libertad de expresión está por encima de cualquier escarnio. Es una locura.

La actriz Paz Vega, protagonista de Lucía y el sexo y estrella de Hollywood, tan solo tuvo que poner un corazón morado en los comentarios de Etxebarría para que una marabunta de personas se lanzara a por ella, en una suerte de linchamiento mediático sin precedentes. "Jo, ahora me da pena haber estado de figurante en una serie que salía Paz Vega, a metro y medio de ella y no haberle escupido en la cara", escribía una persona en Twitter. Otra remataba: "Otra gorda Terfa, si es que no hay ni una sin traumas...".

TERF es el acrónimo de Trans-Exclusionary Radical Feminist, que en español significa Feminista Radical Trans-Excluyente. Es decir, aquellas personas que excluyen a las mujeres transgénero por haber nacido hombres. Paz Vega ha sido acusada de ser una TERF por apoyar a Etxebarría con ese corazón y muchos han salido a defenderla. Por eso hoy Twitter ha amanecido con el hashtag #YoApoyoAPazVega.

Algunos miembros de la ultraderecha, como Rocío Monasterio, han aprovechado este dislate para hacer proselitismo ideológico y condenar lo que ellos consideran "ideología de género". Otros, los más moderados, simplemente lo consideran un debate estéril que lo único que causa es una brecha entre el movimiento feminista. Paz Vega no se ha pronunciado, pero Etxebarría sí.

"He decidido eliminar la anterior publicación debido al linchamiento que estaba recibiendo tanto yo como una persona cuya única culpa ha sido dar like a una publicación [...] Ninguna mujer merece ser acosada, intimidada o amenazada solo por expresar su disconformidad con un proyecto de ley", remató la escritora.