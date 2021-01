Roberto Leal confiesa si fue acertado o no cambiar ‘OT’ por ‘Pasapalabra’

El próximo 15 de enero, Roberto Leal estrena El Desafío, su nuevo programa en Antena 3 que supone su regreso al prime time tras dejar Operación Triunfo y saltar a Pasapalabra.

Se trata de una apuesta de 7 y acción, la productora de El Hormiguero, que contará con famosos con diferentes retos que se pondrán a prueba a ellos mismos.

Lo que supone un nuevo reto también para el presentador, con el que hablamos sobre el balance que hace de este tiempo en Pasapalabra, de su cambio de TVE a la cadena privada y hasta de cómo ve a los triunfitos en esta situación tan delicada para la música.

En mayo vas a cumplir tu primer año como presentador de 'Pasapalabra', ¿qué balance haces?

Se me ha pasado volando, dentro de un año catastrófico para la humanidad, se me ha pasado rápido. Me parece una locura pensar que en nada cumplo un año desde que aterricé en Antena 3. Estoy muy agradecido, no solo por la audiencia que están siendo datos loquísimos, también por cómo me ha acogido el equipo, la cadena... me he sentido arropado desde el principio y me han ayudado mucho porque yo aún no siento que tenga el programa por la mano. Siempre intento mejorar. Pero estoy muy cómodo y feliz.

Entonces, ¿fue una decisión acertada cambiar de cadena y programa?

Fue una decisión natural que todo el mundo entendió. En TVE no tenía un contrato de cadena y me trataron muy bien al entender la oportunidad en Antena 3, que tengo una familia y que el programa era el que era. No hubo dudas por su parte y también me pareció muy elegante por ambas partes que me dejaran acabar la edición de OT mientras ya estaba en Pasapalabra.

Pasapalabra no es un programa sencillo, ¿después de casi un año los miedos que tenías siguen estando o ahora son otros?

Desde fuera, cuando veía Pasapalabra sabía que era un programa complicado pero no es hasta que te pones a los mandos cuando te das cuenta de la complejidad del programa. Todos los presentadores que han pasado se ha preparado mucho, porque aunque es grabado la concentración del presentador tiene que ser máxima de principio a fin. Si tú fallas hay que repetirlo todo. Va a pasar un año y sigo todos los días, previos al programa, ensayando los roscos, haciendo prácticas en casa, trabalenguas y entrenando el hablar rápido y que se entienda.

Ahora tengo un vocabulario que no me aguanta nadie [risas] lo que pasa que coloco las palabras donde no tocan.

¿Qué nuevas palabras has aprendido que se han convertido en tus favoritas?

Hay una palabra muy bonita que es "esmorecido" que significa muerto de frío y otra que me encanta desde siempre es "petricor" el olor a tierra mojada.

Ahora estrenas nuevo programa, El Desafío, ¿cuáles son las claves del formato para que te hayas sumado?

Me parece un programa a lo grande, un reto mayúsculo también para producción. Es un programa grabado pero que solo hemos parado una vez en cada entrega y dos minutos. Porque son la gente de El Hormiguero y son capaces de montar mientras yo presento y al acabar ya estaba en tinglao.

Los espectadores se van a divertir pero también van a empatizar con los concursantes con un nudo en el estómago viéndose incapaces de realizar el reto. Son concursantes de mundos muy diferentes que gestionarán emociones de forma distinta.

Me lo he pasado muy bien porque ha sido la vuelta al prime time en un programa en el que me he encontrado muy cómodo.

Hablando de prime time... muchos apuestan por Chenoa como nueva presentadora de OT, ¿cómo la verías tú?

La veo muy preparada, sería una maestra de ceremonias maravillosa, es puro ADN de OT y viene demostrando desde hace tiempo que está preparada para un reto de este tipo. Lo demuestra en Tu cara me suena ejecutando perfectamente su papel y en la gala de Nochevieja en el que mostró que tenía algo muy importante para un programa como OT: ser natural. Ella no imposta nada, es muy libre y eso lo tiene ganado. Además, la amo, así que sería un gran fichaje.

Sigues hablando con muchos de los triunfitos, ¿cómo están viviendo la situación actual de la música sin poder hacer conciertos, etc.?

Hablo bastante con ellos, con Samantha y Flavio hace poco, también con Cepeda, Ana Guerra y Nerea... son supervivientes. Ahora en cualquier oficio lo tienen bastante complicado. Pero en concreto ellos lo están viviendo con paciencia, generando contenido y manteniendo ese hilo invisible con los fans. Muchos lo están utilizando para prepararse e ir sacando cosas brillantes y ninguno ha tirado la toalla. Todos vivimos con la esperanza de que esto pase y volvamos a nuestro sitio.