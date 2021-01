Ana Rosa insinúa que Isabel Gemio y María Teresa Campos tienen intereses ocultos

La entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos es el otro gran tema de enero, tras el coronavirus y Filomena. Todo empezó cuando Isabel fue a casa de la Campos para responder unas pocas preguntas y después la Campos hizo lo propio para el canal de Youtube de Isabel.

Fue en este segundo encuentro cuando se armó el lío. Según la veterana presentadora, la Gemio le había preparado una "encerrona" cuando ella solo iba a "corresponder el gesto" y que "allí se encontró con una pregunta bastante incomoda sobre su edad". "En vez de rebajar el tema, no supo llevar la entrevista", matizó enfadada María Teresa y aseguró que "no quiere oír nunca más de esta señora y menos después de la respuesta que ha dado en redes sociales Isabel".

Esa respuesta de Gemio pedía que "que no se le busquen los tres pies al gato". Y dejaba claro que "le hice una entrevista a María Teresa Campos en mi canal porque ella me había invitado al suyo y me pareció oportuno invitarla a ella. Lo hice desde el cariño y el respeto que le tengo."



¿Notoriedad de una y visitas de otra?

Pero esta mañana Ana Rosa Quintana quizás daba las claves de este enfrentamiento que se está alargando mediáticamente y que podría estar siendo más rentable para ambas de lo que parece.

"Hay dos cosas positivas de todo esto", empezaba diciendo la presentadora de Telecinco, "el interés del público que demuestra tener todo lo que pasa con Maria Teresa Campos y que el canal de Isabel Gemio en youtube se ha hecho conocido" señalaba dejando en el aire los intereses ocultos de las dos.

De hecho, incluso señalaron que los vídeos del canal de la Gemio solían tener entre 400 y 500 visitas y con la discusión famosa han subido a 200.000.