La nueva temporada de ‘Cuéntame’: desde la vacuna de Merche al papel de Filomena

Cuéntame vuelve una temporada más (la número 21) con la familia Alcántara dispuesta a dejarse la piel de nuevo en el horario de máxima audiencia. El estreno está previsto para este jueves 14 de enero y desde Televisión Española se muestran totalmente satisfechos con esta nueva tanda de capítulos que, por primera vez en la historia de la serie, saltará al presente.

"Cuéntame lo ha vuelto a hacer", ha asegurado Fernando López-Puig, director de Contenidos de la cadena pública, en la rueda de prensa que ha celebrado este martes 12 de enero. "Es como un ritual. Cada vez que nos llega el primer guion de la temporada pensamos que la serie se ha podido desgastar, pero en esta nos vuelve a sorprender con algo que va mas allá del relato clásico".

Y añade: "Rompe el formato y saltamos al 2020. El relato se nos vuelve en paralelo con una realidad mas nostálgica. Me parece revolucionario. Vamos a conocer a unos personajes que están en dos tiempos y en dos mundos diferentes".

“No es una cosa oportunista, sino oportuna”

Por su parte, Joaquin Oristrell, director y coordinador de guion de Cuéntame, aclara que ese viaje que hacen los protagonistas al 2020 no es una decisión oportunista. "Cuéntame habla de nuestro presente desde el pasado. Cuando llegó el coronavirus y me puse a escribir la nueva temporada me era imposible hablar de un Cuéntame sin que eso estuviera presente. No es una cosa oportunista, sino oportuna".

En a vigésimo primera temporada, Cuéntame se pegará a la actualidad totalmente, empezando por Merche (Ana Duato), que recibirá la vacuna. "Justo estamos trabajando en el penúltimo capítulo y Mercedes se está vacunando y Filomena también tiene un papel. Vamos a pegarnos a la actualidad porque este año nos lo podemos permitir".

“Todas son las últimas temporadas de 'Cuéntame'”

Durante la presentación, los responsables de Cuéntame también han tenido que enfrentarse a una pregunta que empieza a ser recurrente: ¿cuándo va a terminar Cuéntame? Esta ha sido la respuesta del guionista: "Nunca es la última temporada y todas son las ultimas temporadas. Trabajamos con el relato que tenemos que contar cada temporada. La serie seguirá mientras la gente siga ahí. Es una necesidad contar Cuéntame. Va mas allá de un trabajo. Todos los actores viven de esa necesidad. El tiempo nos lo dirá, el tiempo es el que marca".