El corte de Jesús Vázquez a la mentalidad de un viceverso

Jesús Vázquez lleva ya cuatro meses como presentador de Mujeres y Hombres y Viceversa y cada vez transmite más comodidad. Ya conoce la mecánica del programa, a los protagonistas, a sus colaboradores y empieza a poner orden en la cabeza de varios de los jóvenes que llegan con ideas confusas sobre las relaciones de pareja.

El presentador, que lleva años con una relación estable, podría decirse que es un experto en el amor y por ello, ya se atreve a corregir - siempre con mucha humildad- algunas creencias que transmiten los solteros.

En concreto, esta semana, el corte se lo llevó Álvaro, un aspirante a tronista que ya pasó por el programa y quiere volver a sentarse. Para definirse, no se le ocurrió otra cosa que decir que es celoso pero que algunos "celos son buenos" porque después te reconcilias con la pareja mucho mejor.

Al escucharle, Jesús Vázquez aseguró que "los celos nunca son buenos", que ese sentimiento de posesión no bebneficia a nadie de la pareja y que se pueden gestionar de otras formas para acabar con una buena reconciliación.

A esta opinión se añadió Julen, otro de los aspirantes a tronista, que confesó haber vivido los celos en sus carnes y que no son nada agradables. Álvaro acabó expresando que le habían entendido mal, pero minutos después, cuando una de sus posibles pretendientas aseguró ser celosa, él exclamó: "Eres de las mías, es que aquí no me entienden".

Por lo que parece que aún queda mucho camino que recorrer y muchas correcciones que hacer por parte de Jesús a sus chicos y chicas.