Primeras imágenes de Andra Day como Billie Holiday en ‘The United States vs. Billie Holiday’

No hay duda de que la vida de Billie Holiday fue apasionante y como tal, lo es su música. La cantante, una de las más sobresalientes artistas de jazz de todos los tiempos, nos dejó en 1959 pero sus canciones y sus arraigadas letras perdurarán en el tiempo. También contribuyen a ello ejercicios como The United States vs. Billie Holiday, una película que aborda una faceta poco conocida de Billie, su incansable lucha por los derechos civiles y cómo se convirtió en objetivo del mismísimo FBI.

La cantante Andra Day dará vida a la icónica Billie en su primer papel importante en la gran pantalla, y sobre su interpretación ya hemos podido ver unos minutos en el primer tráiler de la cinta.

El biopic sobre Billie Holiday ha sido producido por HULU (El Cuento de la Criada). El guion corre a cargo de Suzan-Lori Parks, ganadora de un Premio Pulitzer, que ha trabajado en una adaptación del libro de Johan Hari Chasing the Scream (2015), sobre la guerra de las drogas.

The United States vs. Billie Holiday estará dirigida por Lee Daniels, productor y director de cine estadounidense, que produjo Monster's Ball y se encargó de la dirección de Precious, por la que estuvo nominado a los Óscar. También es cocreador, productor ejecutivo y director de de series como Empire y Star.

El biopic cuenta también con las interpretaciones de Trevante Rhodes, Garrett Hedlund, Natasha Lyonne y Da’Vine Joy Randolph y tiene previsto su estreno el 12 de febrero en Estados Unidos.

El lado activista de Billie Holiday

The United States vs. Billie Holiday muestra una parte de la vida de la cantante quizás desconocida por el gran público. Lee Daniels arroja un poco de luz sobre estos hechos y sobre cómo el gran éxito de su canción Strange Fruit, de 1939, la situó como un objetivo del gobierno de Estados Unidos.

Strange Fruit fue una de las primeras canciones protesta conocidas y aboraba los linchamientos a personas de raza negra en Estados Unidos. La propia artista echaba el resto cada vez que la interpretaba y llegó a reconocer en su autobiografía Lady sings the blues, que cantarla la dejaba exhausta, "sin fuerzas".

Holiday contaba solo con 23 años cuando cantó este tema por primera vez en el famoso Café Society neoyorquino y aún estaba muy lejos de la tortuosa vida que llevaría. En teoría, su adicción a las drogas la condujo a la cárcel en varias ocasiones, pero lo cierto es que Strange Fruit escocía y su voz se había convertido en la voz de todo el movimiento por los derechos civiles. Llegaron a prohibirle actuar en clubes de Nueva York durante años. Murió joven, a los 44 años, de cirrosis y bajo arresto domiciliario por tenencia de estupefacientes.

Sobre Andra Day

De San Diego nos llega la voz carismática de Andra Day, una joven cantante que debutaba en 2015 con Cheers to the fall, después de llamar la atención de la industria con covers de sus canciones favoritas en Youtube.

Andra Day tiene una estética vintage y siempre ha reconocido que dos de sus grandes inspiraciones son Billie Holiday y Lucille Ball. Por eso cuando Lee Daniels puso en marcha los castings para la película, muchos a su alrededor le recomendaron a Day.