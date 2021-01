El gran desafío de Shakira en Servicio de lavandería: grabar un disco en inglés sin saber inglés

El disco Servicio de lavandería (2001) se convirtió en uno de los grandes desafíos en la carrera de Shakira. Entre otras cosas, porque dominaba el inglés justo “para pedir una taza de café”. Su principal sueño era que la gente que no hablaba castellano escuchara sus temas. Para ello, contó con la ayuda de los Estefan, “dos buenos amigos… muy lindos”. El escenario escogido por la megaestrella colombiana para su presentación mundial fue la sala La Riviera, hace ahora 19 años. Con Laundry service, la cantante sumó dos nº 1 en LOS40: Suerte y Te dejo Madrid.

Shakira había publicado ya cuatro discos y un Unplugged en español cuando decidió asumir el reto de conquistar el mercado anglófono. Empezó siendo una gran presión. Tanto, que se tuvo que escapar: alquiló una casa en las Bahamas, al lado del mar, y luego se fue a Uruguay, “donde mis únicas vecinas eran las vacas”. Así pudo trabajar con tranquilidad. Ni siquiera su discográfica tenía conocimiento de lo que la artista estuvo haciendo durante un año y medio.

Laundry service marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la cantante y compositora. El 11 de Octubre de 2001, antes de que el álbum viera la luz y se convirtiera en el más vendido de su carrera, Shakira visitó los estudios de LOS40 (Lo + 40) y se lo contó a Sira Fernández: "Definitivamente sí. Sí marca un antes y un después es uno de los desafíos más grandes de mi carrera entera. Poder escribir en inglés, lanzar un álbum en inglés... pero estoy bastante tranquila, siento como la paz que te deja el deber cumplido, digamos. Fue tanto nerviosismo al principio del proyecto, cuando dije 'sí voy a hacer un álbum en inglés' y después dije 'bueno ¿ahora qué hago?, en qué lío me metí, ¿cómo empiezo? ¿por dónde?. En aquel entonces sí era mucho más complicado seguir adelante con el reto y con el desafío que ya había asumido, pero ahora mismo me siento lista y preparada y con ganas".

Otro aspecto evidente que presentó al mundo la nueva Shakira fue su radical cambio de imagen. Se deshizo de su pelo negro y estrenó una melena rubia y un ‘look’ de mujer independiente y desinhibida que ha mantenido hasta hoy.

Shakira, durante la presentación de su disco Laundry Service en Nueva York. / Photo by Theo Wargo/WireImage

“Dominaba el inglés lo suficiente como para… pedir una taza de café”

No lo hizo arrastrada por una moda, sino “porque no me queda otra, porque es importante expandirse, crecer, construir nuevos puentes”. El sueño escondido tras este proyecto era el de lograr que la gente que no habla español “escuche mis temas y que no solamente artistas como yo hagamos el famoso 'crossover' sino que también el mundo haga el 'crossover' con nosotros".

Uno de los principales escollos a los Shakira tuvo que hacer frente para cumplir su sueño fue su escaso dominio del inglés: "Dominaba el inglés lo suficiente como para hablar con mi abogado o pedir una taza de café, y quizá por eso me sentí tan cómoda que dije 'sí, claro, hagamos un disco en inglés'. Cuando después descubrí que es distinto pedir una taza de café en inglés a expresar tus sentimientos, tus emociones, tus conflictos, tus dilemas, en una canción, es una cosa totalmente diferente. Ahí me di cuenta de que estaba en problemas. Pero bueno, sucedió, no sé, poco a poco... lo primero que hice fue comprarme un diccionario de rimas, por ejemplo. Jamás había escrito con un diccionario en la mano. Pero bueno, eso fueron los primeros recursos que tuve que utilizar y luego ya después sucedió todo de una forma mucho más natural y mucho más espontánea".

Shakira: “Gloria Estefan ve en mí lo que alguna vez ella logró”

Lundry service es en realidad un álbum bilingüe. De las 13 nuevas canciones que contiene, nueve son en inglés y cuatro en castellano. En todo momento, Shakira contó con la ayuda y el apoyo del matrimonio Estefan. Emilio fue el productor ejecutivo, quien organizó toda la logística y puso músicos a su disposición.

Muchos de los temas los grabó en su estudio, en Miami. Y Gloria no solo colaboró en la traducción de dos canciones… entre ambas artistas se estableció una conexión más allá del terreno laboral: "Muy lindos. Son dos grandes personas, buenos amigos y, además, fueron las primeras personas que creyeron en la posibilidad de que yo cantase en inglés, hiciese un álbum en inglés. Yo creo que entre Gloria y yo ha habido mucha identificación, sobre todo porque yo creo que, de alguna manera ella ve en mí un poco lo que alguna vez ella logró. Porque para mí sin duda ella fue la primera mujer realmente hizo el famoso ‘crossover'. Y también comenzó muy temprano su carrera. Para mí significa mucho que ella haya visto en mí esa misma alternativa y no solo la haya apoyado".

En su entrevista para LOS40 de 2001, Shakira explicó que Laundry service (Servicio de lavandería) se llamaba así "porque siento que durante este año y medio de producción y de trabajo constante en ese álbum me dediqué a mis dos grandes pasiones, el amor y la música, que fueron algo así como el jabón y el agua, o el agua y el jabón, el orden de los factores no altera el producto. Pero fue como haberme pasado por una buena lavandería y haber recibido un servicio completo”.

Presentación mundial en Madrid

Para presentar mundialmente ese disco hecho “desde el corazón, con la única intención de descargarme, como una urgencia de escribir y expresar mis ideas”, Shakira escogió la madrileña sala de La Riviera. El 16 de Enero de 2002, la artista convocó a medios de 24 países y Tony Aguilar fue el encargado de introducir a la estrella. Esa noche, Shakira recibió el aplauso unánime de público y periodistas que atiborraban el recinto. Lo constataba el diario El País en el titular de su crónica del concierto: “Shakira triunfa en Madrid al presentar su disco 'Servicio de lavandería'”.

Shakira recibe el cuádruple disco de platino durante el evento de presentación de Laundry Service en La Riviera, junto a Tony Aguilar. / Carlos Alvarez/Getty Images

Coincidió que, durante esos días de principios de 2002, la cantante estaba en la capital para asistir a los Premios Amigo (el día 13 de Enero), donde recibió en galardón en la categoría de Mejor Solista Femenina Latina. Además, aprovechó el viaje para grabar el videoclip de su segundo sencillo, el tema Te dejo Madrid, en una habitación del Hotel Ritz o en la Plaza de Toros de Aranjuez.

Objetivo conseguido

Laundry service catapultó a Shakira. La artista superó con creces el objetivo que se había marcado. Además de los más de 13 millones de copias vendidas en todo el mundo o de convertirse en uno de los discos más vendidos del siglo XXI, el álbum supuso para la colombiana dos nuevos nº 1 en LOS40. El segundo y el tercero de su carrera. El primero había sido en Enero de 1999 con Ciega, sordomuda, del álbum ¿Dónde Están los Ladrones? (1998).

El 22 de Diciembre de 2001, llegaba al primer puesto de la lista de LOS40 el tema Suerte (Whenever, Wherever), primer single de Servicio de lavandería. El siguiente fue Te dejo Madrid, el 16 de Febrero de 2002. Tuvieron que transcurrir más de tres años hasta que Shakira volvió a situarse en la posición principal con La tortura, junto a Alejandro Sanz, el 11 de Junio de 2005.