Alison Wonderland, en shock tras descubrir la famosa que le ha bloqueado

El 2021 ha comenzado con muchas sorpresas. Aunque para sorpresa la que se ha llevado Alison Wonderland este 10 de enero.

La DJ descubrió que Kim Kardashian la ha bloqueado en Twitter. "Lol por qué c*ñ* me ha bloqueado Kim Kardashian", dice en su cuenta. Una noticia que revolucionó a sus fans, creando así una ola de bloqueos a la empresaria.

lol wtf Kim kardashian blocked me — ALISON WONDERLAND (@awonderland) January 10, 2021

Pero no todo quedó ahí, ya que la australiana compartió también la captura del bloqueo de Kim en su cuenta de Instagram junto a otras selfies aleatorias y vídeos de patitos que guardaba en su carrete. ¿Por qué? Quizás porque el bloqueo de la multimillonaria haya sido lo más random que le ha pasado en lo que llevamos de 2021.

Eso sí, el contenido relacionado con los patitos no ha extrañado en absoluto a sus fans, pues la DJ ha demostrado ser toda una apasionada de los animales. Al menos eso es lo que pudimos ver a principios de enero en la foto que publicó junto a un gato bebé.

La creadora de temas como Lose My Mind, Bad Things y Anything ha comenzado el año con una sorpresa de la que aún no entiende su origen. Y tú, ¿por qué crees que le ha bloqueado?