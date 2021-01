Belén Esteban sufre un accidente doméstico y se queda aislada en casa por el temporal

Filomena ha dejado los Hospitales aún más colapsados. A los pacientes con coronavirus se han sumado aquellas personas que han tenido que acudir a urgencias por traumatismos provocados por las caídas que están provocando la nueve. Y es que cuando nos recomiendan que nos quedemos en casa es por nuestro bien. Además, acudir en pleno temporal a los hospitales no es tarea fácil, sobre todo en Madrid donde estos días ha sido muy complicado moverse por la ciudad.

Una de las personas que no ha podido acudir al hospital debido al temporal ha sido Belén Esteban. La de Paracuellos ha tenido un percance este fin de semana. Eso sí, tal y como ha asegurando en Sálvame, no ha tenido nada que ver con la borrasca.

“Yo no me he caído por Filomena, lo tengo que decir”, ha empezado diciendo.La colaboradora de Telecinco ha contado en el programa que el pasado sábado tuvo una caída por las escaleras de su casa. Esteban aseguró que se resbaló por culpa de unas zapatillas que llevaba y que se cayó “de culo”. Aunque Belén asegura que no ha sufrido una lesión en la rodilla, dice que escuchó un “crack” cuando cayó: “Me di un golpe que me hice un daño tremendo”.

El problema es que la estrella de Mediaset no pudo ir a urgencias para que le revisasen las articulaciones ya que estaba aislada en su casa debido a la nieve. “El domingo me fue imposible acudir al hospital”, ha continuado explicando.

Por suerte, este lunes ya pudo acercarse a un centro hospitalario para que le revisaran y le dieran un diagnóstico. Aunque Esteban no tiene nada roto, los médicos que le atendieron le confirmaron que tiene un esguince en la rodilla que le ha afectado a los ligamentos y el menisco.

De este modo, con o sin nieve, la colaboradora tendrá que estar unos días en su casa guardando reposo. Eso sí, podrá conectarse al programa a través de videollamada. “Tendré que estar al menos una semana en casa”, ha dicho la presentadora.“Te crees que no te va a pasar nada y al caer noté un ruido en la rodilla”, ha dicho la presentadora.