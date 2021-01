Ester Expósito deja de ser la rubia del momento y consigue un nuevo logro

Ester Expósito no deja de subir escalones en su ascenso a la cúspide de la fama. Desde que se convirtiera en una de las protagonistas de Élite, su popularidad no ha hecho más que crecer y, desde entonces, no ha ido más que para arriba.

Ahora, puede sumar un nuevo logro en su carrera. Protagoniza su primera portada para una cabecera estadounidense, la revista Bello. Ella ocupa la primera portada de este año para la publicación. Eso sí, ha recurrido a su equipo de estilistas de referencia que ha cuidado al detalle todos los aspectos de su imagen.

“Mi imagen favorita del número de enero de la revista Bello. Ya a la venta”, asegura. La revista ha compartido varias imágenes de la sesión de fotos. Si hay algo por lo que ha llamado poderosamente la atención es porque ha hecho desaparecer a la rubia de larga y lisa melena. Ha teñido el pelo de castaño oscuro a Expósito que no ha perdido ni un ápice de belleza ni sensualidad como bien reflejan las fotografías de Félix Valiente. En muchas de ellas con diseños de Balmain, firma de la que es imagen.

Actriz vocacional

En su entrevista deja claro que la actuación es una necesidad vital. Que desde que era una niña supo que quería ser actriz y luchó por conseguir cumplir sus deseos. “Es un riesgo constante; constantemente te estás empujando hacia nuevas aventuras y desafíos”, asegura sobre lo que significa para ella ser actriz.

No ha dejado de hablar del personaje que le ha abierto las puertas internacionales, el de Carla. Reconoce que el rodaje fue muy comprometido y todos fueron testigo del desarrollo que iban adquiriendo todos los personajes. Aunque si tiene que hablar de un buen amigo, ahí está Miguel Bernardeau. “Teníamos un juego muy divertido de burlarnos el uno del otro. Siempre estábamos peleando, pero en términos de broma”, asegura.

Lucha feminista

Aunque lo mejor ha sido su personaje, “la amaré por siempre y siempre la recordaré. Siempre habrá una parte de ella en mí porque fue un proceso especial para mí”. Cree que tiene el mismo control de su personaje, a diferencia de la impulsividad de su personaje en Alguien tiene que morir.

Lo que tiene claro es que además de disfrutar de todas las posibilidades que le ofrece su profesión, la utiliza como un medio para promover la igualdad de género, algo vital para ella. “Quiero luchar y usar mi voz para seguir avanzando en el movimiento feminista”, asegura. Y tiene claro que sus hijos, sean chicos o chicas, tendrán que involucrarse con esa lucha.