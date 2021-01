La tristeza de Silvia Abril tras una dura pérdida: ''Te extraño mucho hoy"

Todos conocemos esa frase de que "el perro es el mejor amigo del hombre", y sin duda, Silvia Abril conoce este sentimiento y le duele más que nunca. No es nada fácil despedirse de una mascota, mucho menos cuando forma parte de tu familia.

Silvia Abril es una de las artistas que más nos ha hecho reír en nuestro país. Sin duda, su humor es único e inconfundible, sin embargo, aunque ella siempre intenta hacer reír a los demás y tiene un carácter verdaderamente alegre, también es muy sentimental y no le da miedo mostrar sus sentimientos.

Esta vez, la actriz ha querido recordar a su perro Mel, que falleció el pasado mes de agosto.Silvia, junto con una bonita foto de su perrito en Instagram, ha compartido la tristeza que sentía por no haber podido estar con él en su cumpleaños y recordaba: "Hoy hubieras cumplido 12 años y 1 día".

El día que falleció su perro, la humorista ya contó que le iba a costar mucho superar esta gran pérdida y es que ella misma aseguraba que no podía ni hablar porque era "un mar de lágrimas". "Ayer nos dejó Mel... no tengo palabras hoy, sólo lágrimas. Todos los que lo conocisteis y tuvisteis ocasión de cuidar de él, porque esta familia no para de moverse: ¡GRACIAS! Y gracias a ti también Mel, gracias por elegirnos, gracias por enseñarnos que el amor es infinito muchas veces. Costará 13 años más superar tu ausencia, has dejado una buena huella en nuestros corazones. Nos encontramos un día de estos Mel. Te quiero infinito", escribía la artista.

Muchos fans y compañeros de la catalana sabían que Mel era una figura muy importante en la vida de Silvia por eso, no han dudado en mostrarle su apoyo, como la modelo Vanesa Lorenzo que escribía: "Un abrazo muy fuerte Silvia".