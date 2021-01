Chris Hemsworth de pequeño es lo más adorable que vas a ver hoy

Chris Hemsworth ha querido dedicarle a su hermano menor, Liam Hemsworth, un emotivo recuerdo para celebrar su 31 cumpleaños: una foto de cuando eran críos. Aunque no lo parezca, el actor que hoy interpreta a Thor en la franquicia de Los Vengadores también fue un niño.

En la imagen se le ve sentado en una silla de plástico blanca junto a su hermano Liam, que descansa en su regazo. Desde pequeño el hoy marido de Elsa Pataky ya lucía esa melena rubia, solo que entonces la tenía cortada a la altura de las orejas y, evidentemente, no tenía ni un solo músculo. Hasta se parecía un poco a Matt Damon.

"Feliz cumpleaños, Liam. Esta foto la tomamos justo hace tres años. El maldito tiempo vuela pero tú no has cambiado ni un poco", escribe el también protagonista de Tyler Rake, en un tono que no queda del todo claro si es irónico y tiene intención de burlarse de la "inmadurez" de Liam o es un error de escritura.

En cualquier caso, la respuesta de sus fans ha sido homogénea: destacar lo adorables que eran los pequeños Hemsworth. "Esto es extremadamente adorable", responde la actriz y autora Isla Fisher. El modelo Simon Dunn replica: "¿3 años? Seguro que ese sol australiano hace que la gente envejezca más rápido".

Chris Hemsworth se encuentra en el punto álgido de su carrera tras su paso por el MCU y Netflix, donde este 2020 ha arrasado con Tyler Rake, la película más vista de la plataforma en todo el año. Además, el actor tiene entre manos tres nuevas películas: el spin-off de Mad Max: Furia en la carretera, Furiosa; una nueva secuela del superhéroe: Thor: Love and Thunder; y un thriller de ciencia-ficción dirigido por Joseph Kosinski para Netflix llamado Escape from Spiderhead.