Anne Hathaway estalla y confiesa por qué odia que le llamen por su nombre

Anne Hathaway es una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Ganadora de un Óscar y con más de cuarenta películas a sus espaldas, la actriz de 38 años es una de las estrellas más solicitadas de la industria. ¡Y no nos extraña!

Este martes 12 de enero, la actriz ha acudido al famoso programa The Tonight Show presentado por Jimmy Fallon para hablar de su última película, Locked Down. Al inicio de la entrevista, Hathaway estalló para desvelar algo que no había dicho hasta ahora: no le gusta que le llamen por su nombre “Anne”.

Cuando Jimmy le preguntó si debía llamarle Annie o Anne, la estrella aprovechó para sincerarse. “¿Podemos hablar de mi nombre un momento? Vamos a abrir el cajón”, dijo la joven con una sonrisa en la cara.

La actriz empezó narrando por qué sigue apareciendo con el nombre “Anne” en todos los créditos. La historia se remonta a cuando tenía 14 años y necesitaba conseguir su tarjeta de la unió de actores y actrices para trabajar:

“Me preguntaron: '¿Cómo quieres que te llamemos?'. Y yo les dije: 'Bueno, debería ser mi nombre. Me llamo Anne Hathaway'. Me pareció correcto en aquel momento, pero nunca pensé que el resto de mi vida la gente me iba a llamar Anne”

Entre risas, Jimmy Fallon le dijo que quizá prefiere que la llamen Mia Thermopolis, el personaje que le dio la fama gracias a Princesa por sorpresa al principio de los 2000’s.

La actriz ha continuado explicando que la única persona en el mundo que la llame Anne es su madre cuando está enfadada: “Cada vez que salgo en público y alguien me llama, creo que me van a gritar”.

Hathaway (nos da un poco de miedo llamarla Anne a partir de ahora), ha continuado explicando que cuando trabaja sus compañeros y compañeras encuentran formas de llamarla como Miss H o Hath.

“Llámame de todo menos Anne”, terminó diciendo la actriz a Fallon entre risas.