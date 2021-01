El look de Ana Rosa en TV con el que nunca creerías que la verías

La ola de frío que invade Madrid está provocando situaciones inéditas, también en televisión. Una de ellas ha sido ver a Ana Rosa Quintana con una elección de vestuario que nunca antes habíamos visto en su programa.

Y es que, como el hielo se ha implantado en las calles de la capital, Joaquín Prat ha aprovechado para dar recomendaciones sobre el calzado idóneo que evite situaciones de riesgo.

"Lo importante es llevar un buen calzado", decía el presentador y señalaba las botas negras de montaña que lucía por primera vez Ana Rosa, mientras se trasladaba desde la mesa de debate hacía el sofá para abordar los temas de corazón: "Tú haces gala de ello hoy".

La presentadora, entonces, daba una explicación de su calzado: "Mirad, yo no me he quitado el zapato, lo llevo así porque me han dicho que hay que llevar una buena suela y no me lo he quitado, he venido así".

Y añadía: "He venido con mi plumas y con todo (...) Estaba tan calentita que digo: 'no me cambio, nadie se va a dar cuenta', pues sí, Joaquín", bromeó.