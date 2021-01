Eladio Carrión nos enseña sus ‘Mariposas’ en su nuevo vídeo: ¡mira la letra!

Y yo siento mariposas en mi barriga si yo a ti te veo

Esa gata e' maliciosa y sabe que yo sé, yo no me dejo

Y yo siento mariposas en mi barriga si yo a ti te veo

Esa gata e' maliciosa, ese c*lo todavía lo saboreo

Y si yo te quiero con cojone'

¿Por qué tú me trata' así?

A tu nombre yo prendí un par de blune'

¿Pa' que te voy a mentir?

Mariposa' 'tán chocando la' parede' de mi estómago (Mariposa')

Dicen que tu amor es de la calle como Héctor Lavoe (Ey, ey, ey)

Porque de la nada desaparece como mago (Wuh)

Pero siempre vuelve' porque te mojo como lago (Damn)

Vámono' con calma; Farruko, Pedro Capó

Me tiene' en la palma de la mano, no me escapo

'Toy dripeando, camino, tiene' que pasar mapo

Yo sigo flipeando, trapeando como El Chapo

Y si tú me quiere' con cojone'

¿Por qué habla' mal de mí?

Por tu culpa, yo no creo en relacione'

Eso fue hasta que te vi

Mariposa' 'tán chocando la' parede' de mi estómago (Mariposa')

Dicen que tu amor es de la calle como Héctor Lavoe (Ey, ey, ey)

Porque de la nada desaparece como mago (Wuh)

Pero siempre vuelve' porque te mojo como lago (Damn)

Y yo siento mariposas en mi barriga si yo a ti te veo

Esa gata e' maliciosa y sabe que yo sé, yo no me dejo

Y yo siento mariposas en mi barriga si yo a ti te veo

Esa gata e' maliciosa, ese c*lo todavía lo saboreo

