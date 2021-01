Antonio Carmona cuenta el extraño suceso que vivió durante su coma inducido

Antonio Carmona cambió su visión de la vida tras vivir un doloroso episodio en 2017. El cantante ingresó en la UCI, donde permaneció en coma inducido durante una semana debido a una infección provocada por unos implantes de dientes.

Ahora Carmona ha recordado este momento en el programa Un año de tu vida de Canal Sur presentado por Toñi Moreno. Aprovechando la ocasión, el cantante ha contado el extraño suceso que vivió debido a la medicación que circulaba por su cuerpo.

"Son tantas cosas, tantos antibióticos que te metían. De repente veía y sentía ruidos, como música. Había una señora con un mechón blanco que decía ‘No, a este artista no le tratéis bien’. Todo estaba en mi cabeza. Cuando me desperté dije: 'Dónde está esa mujer del mechón que decía que no me cuidaran bien’. Total, era fruto todo de lo que me metían", señala Antonio. Pero eso no es todo.

El cantante de Ketama pasó este trago con dos figuras transparentes que asegura que le acompañaron. “Tenía dos figuras transparentes. Yo estaba como todo entubado y de repente me traían un poco más a la realidad y me quitaban medicamentos. Yo lo intentaba tocar con los pies. Una estaba como a mis pies y otra enfrente. Eran dos figuras que no me dejaron en la semana que estuve allí. Te lo prometo que los vi”, confiesa. “Yo soy un hombre de fe. Esto todavía ha reforzado mucho más mi fe”, añade.

Pero incluso en los momentos más duros, su mujer Mariola Orellana intentó sacarle una sonrisa. Cuando despertó del coma, Antonio asegura que su mujer le confesó que estuvo apunto de ponerle una barba blanca para que, cuando despertase, pensase que había estado años en coma.

Sin duda, este es uno de los episodios más duros de la vida de Antonio Carmona y su familia. Eso sí, Antonio no solo reforzó su fe, sino que aprendió, incluso, a querer hasta a sus enemigos.