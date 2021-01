Pablo López: “No entendería mi vida sin poder tocar en directo”

El piano del mítico estudio Toresky donde se hace la entrevista parece que lleve días esperando la visita de Pablo López, y justo al llegar hace vibrar las teclas de las primera notas musicales cargadas de emoción de su último disco. El artista malagueño ha venido a Barcelona para presentar "Unikornio Once Millones de Versos Después de Ti" donde se ha dejado la piel porque com dice él al sacar disco cada 2 o 3 años es el momento de decirlo todo "intento que cada adjetivo, sustantivo, preposición o verbo que digo tengan todo el sentido del mundo porque puede que no lo vuelva a hacer en mucho tiempo".

El disco es un recorrido sincero del artista nacido en Fuengirola con todas las emociones descritas en formato de canción, de un grito de ayuda hasta la estabilidad emocional del mismo artista y todo explicado en 10 composiciones. El autor de 'El Patio' explica que "el camino recorrido para hacer este disco ha sido duro , hablar de un mismo siempre es difícil" y confiesa que cantarle ciertas canciones a su madre le da algo de timidez, "que hay algunas que son muy íntimas como para cantárselas a tu madre"

Después de 3 años de silencio y también de producción de su cuarto disco "Unikornio" Pablo López nos da más pistas al por qué del título del disco "las canciones son casi un imposible como los unicornios que no existen, pero que tienen poderes mágicos. Una canción te acompaña para toda la vida aunque no la puedas tocar, no le ves la cara, como el unicornio"

El año nuevo llega con el anuncio de las fechas de sus conciertos con una primera gira llamada Mayday & Stay Tour que pisará diferentes escenarios de la geografía nacional como Valencia, Madrid, Sevilla o Barcelona donde dependiendo de la ciudad se pasará de dos días hasta una semana entera actuando en los mismos recintos, en su mayoría Teatros. Una oportunidad única para sentir como vibra el piano a los pies de un escenario que como dice él "no entendería mi vida sin poder tocar en directo, sin expresarme". Su cuarto disco volverá a escucharse por los escenarios para poner por las nubes las emociones que pocos saben sacudir como lo hace Pablo López.