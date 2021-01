Justin Timberlake da detalles de la canción que interpretará en la inauguración presidencial

Estados Unidos está viviendo tiempos muy convulsos. Desde que Donald Trump llegó a la presidencia han ido aumentando las críticas a su gobierno por parte de multitud de celebs que no entendieron en su día que hubiera sido elegido. Pero respetaron la decisión de la mayoría, cosa que no ha hecho él ante Joe Biden.

El caso es que si el país estaba calentito con el Black Live Matter que ha puesto el acento en los problemas raciales que sufre el país, llegó el asalto al Capitolio que ha conmocionado al mundo entero.

En ese contexto llegará la inauguración presidencial que nos dejará un nuevo presidente. Será el 20 de enero en la escalinata del Capitolio y el presidente saliente ha dicho que no asistirá. Sí se espera la presencia de sus seguidores que pueden liar una buena.

Esperemos que la situación no se descontrole y, de momento, se está trabajando para garantizar la seguridad y para dar una buena bienvenida a la Casablanca a Biden en un acto en el que no faltará la música. Ya hay un elegido para cantar en ese evento tan especial que tendrá puesto los ojos de medio mundo y no es otro que Justin Timberlake.

Mirada al futuro con optimismo

“Hace unos meses, durante el encierro, @antclemons y yo escribimos juntos una canción llamada BETTER DAYS. (De hecho, grabé mi voz final para esta canción en la noche de las elecciones ...)”, ha comentado el cantante sobre la canción que interpretará.

“El año pasado trajo mucha frustración, dolor, ira, y hubo momentos en los que era fácil sentirse impotente. Esta canción fue nuestra forma de hacer lo poco que pudimos para animar a todos a mantener la esperanza ... y seguir trabajando por un futuro mejor y más equitativo”, ha destacado sobre un tema que pretende llenarnos de optimismo y miradas hacia el futuro.

Formar parte de un hecho histórico como el de esa inauguración tan esperada, es algo que le llena de esperanza. “Me siento muy honrado de anunciar que interpretaremos esta canción el 20 de enero para la inauguración presidencial. Tenemos un largo camino por recorrer para arreglar, deshacer y reconstruir este país ... pero espero que ahora, a pesar de los últimos cuatro años, estemos en camino”, señalaba en sus redes sociales posicionándose claramente contra Trump y su gobierno.