Melendi, Madonna, George Michael, Elton John: éxitos del pasado que fueron Nº1 una semana como esta

Grandes del pop nacional, estrellas latinas y héroes de la música internacional sazonan de soberbias canciones la sección La Máquina del Tiempo de esta semana, en la que, como suponemos que sabes, Tony Aguilar rescata éxitos del pasado que fueron número uno de la lista en fechas que como esta. Si retrocedemos solo un poco, hasta el año pasado, encontramos en la posición de honor a Beret con Si por mi fuera; fue su segundo número uno en la lista, ya que antes lo había alcanzado con Lo siento durante tres semanas.

Hace cinco años, en 2016, los británicos Coldplay plantaban Adventure of a life time en la posición de honor, mientras que hace diez, en 2011, era Melendi quien conquistaba la cima del Everest de la música española con Barbie de extrarradio. Hemos citado a dos eminentes nombres del pop nacional, como Beret y Melendi, quienes, curiosamente, en la actualidad figuran juntos en el chart con un tema a medias, Desde cero.

En 2006, Madonna seguía intratable con Hung up, y regresó al número uno el 7 de enero. Un día de Reyes, el de 2001, fue Ricky Martin quien se encaramó a lo más alto con She bangs, una de las canciones en inglés con las que cautivó el mercado internacional.

Hace un cuarto de siglo, el añorado George Michael obtuvo el número uno con la preciosa balada Jesus to a child, y otro histórico del pop inglés, Elton John, hizo lo propio en 1991, hace 30 años, con You gotta love someone. Ambos tienen en común, aparte de su insigne contribución a la música británica, el hecho de ser iconos del colectivo gay. Como sabemos que estás deseando recordar estos clásicos, los hemos reunido en el vídeo de arriba.