Carla Barber, criticada tras mostrar el resultado de su última operación

Ser una persona conocida en las redes sociales tiene sus consecuencias negativas y positivas. Por un lado, cuentas con el apoyo de un amplio grupo de usuarios que siguen cada uno de tus pasos. Por otro, tu perfil también llega a otros muchos haters que lo inundan de críticas poco constructivas.

Este es el caso de Carla Barber, la médica de cirugía estética y novia de Diego Matamoros. La canaria se ha sometido a una operación casi de urgencia de la tibia tras sufrir un accidente en pista. Se tuvo que trasladar desde Baqueira Beret (Lleida) hasta Madrid para ser intervenida. Pero al mostrar los resultados de su paso por quirófano, las críticas no han cesado en su publicación.

"Quién me iba a decir hace 5 años cuando rotaba en quirófano contigo que hoy estaríamos aquí. Gracias por tu profesionalidad, tu humanidad, tu cariño, tu preocupación y tu cuidado. Gracias a todo el equipo de @clinicacemtro , sois estupendos ! La cirugía ha sido todo un éxito. Llevo dos tornillos dentro de la pierna que, en principio se quedarán ahí. Por cierto, me estáis preguntando mucho: la clínica es Privada y trabaja con varias aseguradoras (la mía es Mapfre)", dicen algunas de las palabras de Barber en su publicación.

Es precisamente su agradecimietno a la clínica privada el motivo de las críticas. "Lo que es tener dinero. Y yo desesperada con una depresión, mi boca prácticamente destruida, esperando que me vea un digestivo hace 8 meses. Qué mierda", dice una usuaria. "Nos pones los dientes largos porque un 75% de personas no podemos ni ahora ni nunca acceder a la privada con los sueldos que hay. Sin ir más lejos, hay quien pasa frío porque no puede pagar el recibo de la luz", añade otro seguidor.

El que no se ha despegado de su lado es Diego, al que podemos ver en el vídeo compartido por la docotra. "No todo siempre es maravilloso, pero para eso está la gente que te quiere; para apoyarte, para quererte, divertirte cuando pongas cara seta, porque el mundo colapse por el frío en los ñoños, para que los momentos de dolor se conviertan en sonrisa", dice Matamoros en las palabras que ha dedicado a su chica. ¡Qué bonito es el amor!